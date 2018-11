Desminar toda Colombia en 2021, un reto difícil de cumplir

Para Álvaro Jiménez, director de la Campaña Colombiana Contra Minas, el Bajo Cauca antioqueño es uno de los puntos más complejos a los cuales no ha podido llega el control territorial. “Allí se da una nueva víctima cada semana, que se va agravando porque los grupos que mantienen presencia no tienen ningún tipo de cuidado con la población”.

Catatumbo es el lugar más crítico, las cifras así lo comprueban: uno de cada cuatro eventos en 2018 ocurrió en esa región de Norte de Santander, pero la situación también preocupa en el suroccidente nariñense, Guaviare, y los límites entre Boyacá, Arauca y Casanare, anotó Jiménez.

De acuerdo con el general (r) Rafael Colón, exdirector de Acción Integral contra Minas Antipersonal, “Colombia sabía que se iba a dar un proceso de paz y que los territorios, en otrora ocupados por las Farc, debían ser controlados por el Estado para que no llegaran otros grupos armados, pero el país no se preparó para esta nueva coyuntura”.

Así que, según Colón, se parte de la mala planeación del Gobierno de Juan Manuel Santos, que no estuvo a la altura del reto del posconflicto. “En mi opinión no hubo un empalme sincero y en los escenarios internacionales uno va a manejar políticamente la situación. El nuevo gobierno dice en el exterior que el proceso de paz se está implementando bien y eso no es cierto, ¿por qué no ha dicho qué va a hacer con él?”, dijo Colón.

Sin embargo, frente a la situación crítica que se vive y el reto de erradicar las minas del territorio, no solo para cumplir con un tratado internacional, sino para devolverle la tierra a los campesinos y hacerla productiva, el general Colón propuso que “se debe hacer el desminado en las zonas donde haya condiciones, la Fuerza Pública tiene que hacer un trabajo integral que garantice a las comunidades su libre tránsito, pero también debe hacer cálculos de no poner a civiles donde se sabe que hay presencia de minas antipersonal”.

Y es que, el comportamiento con relación a la afectación de víctimas civiles y de víctimas Fuerza Pública ha venido cambiando desde el año pasado, pues la proporción de población civil afectada ha sido superior. “Por cada tres civiles víctimas de estas mortales trampas, estamos registrando una víctima miembro de la Fuerza Pública que es lesionada en cumplimiento de su deber”, anotó Ceballos.