“No están los recursos para el posconflicto”: Archila

A punto de cumplir los primero 100 días del Gobierno del presidente Iván Duque, EL COLOMBIANO dialogó con Emilio José Archila Peñalosa, alto consejero presidencial para el Posconflicto, sobre el avance de la implementación del Acuerdo con la extinta guerrilla de las Farc.

¿Cómo está la relación del Gobierno con los excombatientes de las Farc?

“Muy profesional y eficiente, en las instancias en las que participamos, establecimos reglas como las de una junta ejecutiva para poder tener discusiones y tomar decisiones”.

Farc denunció que desde la firma del Acuerdo han asesinado a 80 excombatientes, ¿van a mejorar esas condiciones de seguridad?

“Uno siempre quiere que haya más seguridad, pero es mirar las condiciones en las cuales fueron asesinados, la gran mayoría murieron en combates con otros grupos de delincuentes en zonas en las cuales hay disputas territoriales por las rutas del narcotráfico. No hay información para suponer que alguno ha sido asesinado por ser excombatiente, más parece que son momentos en los que están haciendo picardías. También hubo trifulcas en bares”.

Estuvo en Tumaco hablando del Plan de Sustitución de Cultivos, Pnis, ¿hay nuevas decisiones?

“Estábamos dando a conocer los resultados del proceso de readministración. Hay varios lugares en donde se generaron inquietudes debido a algunos atrasos en los pagos y en la llegada de la asistencia técnica y eso estaba siendo mal interpretado como si existiera una voluntad del Gobierno de dilatar o de no cumplir con las familias. Si bien en la administración anterior fueron muy exitosos en vincular familias, no fueron tan cuidadosos en la parte de planeación de este programa, que involucra a más de 80.000 familias, y para poder ir pasando por cada una de las fases requiere de una logística muy compleja y en la medida que no se hizo la planeación adecuada nos tocó hacer un alto y empezar a planear. Lo que queremos es dar la tranquilidad de que los retrasos no son síntoma de una decisión del gobierno de no seguir adelante”.

¿Pero es un hecho que no se van a vincular nuevas familias?

“Vamos a terminar el año con 90.000 familias vinculadas; para el año entrante, con las familias que tienen acuerdo colectivo, llegaremos a las 130.000. Muy seguramente ahí estará toda nuestra capacidad”.

En la reforma rural integral se habla por ejemplo de vías, que es lo que los campesinos necesitan para sacar la cosecha de cualquier producto legal que quieran producir. ¿Cómo podrán sacar en un año o dos los productos después de arrancar la coca?

“Los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (Pdet) son los que van a lograr que a 15 años en lugar de volver a existir violencia en esas zonas haya paz y progreso, para ellos se priorizaron 170 municipios. También están las intervenciones tempranas que están previstas en el Acuerdo para generar confianza y esas ya están en marcha”.

En medios circuló que el Gobierno asegurará 170 billones de pesos para el posconflicto. ¿De dónde saldrá ese dinero?

“Eso fue una mala interpretación. La medición que se ha hecho es la de la administración anterior que calculó 129,5 billones en 15 años; después de que se hicieron los Pdet la Contraloría hizo una valoración nueva y dijo que había que sumarle cerca de 40 billones de pesos”.

Es decir, estamos en la misma situación de hace dos meses en la que se necesitan unos recursos que no existen...

“Hay una asimetría entre lo que la administración anterior estimó que podía hacer y los recursos que nos dejaron. Dentro de las expectativas que tenía el Gobierno anterior estaban unos recursos que provenían del Presupuesto General de la Nación, unos de los municipios, unos de los departamentos, unos que dependían de la colaboración internacional y otros de los privados. El primer problema con eso es que el Gobierno Nacional solamente controla el Presupuesto General, no controla ninguna otra fuente de recursos. Esos recursos aún no existen”.

Esta semana hubo una buena noticia sobre los proyectos productivos para los excombatientes de las Farc, pero sigue siendo poco el avance.

“En lo que hemos hecho en estos 100 días vamos muy bien y muy rápido. Ya hemos aprobados siete proyectos productivos en ganadería, acuicultura, pesca, turismo y telecomunicaciones. Hemos conseguido que haya articulación para apoyarlos por parte de las gobernaciones, de varias alcaldías, del Ministerio de Comercio y el Sena. Esos proyectos benefician a casi 500 excombatientes, con cerca de 6.000 millones de pesos”.

Si cada excombatiente tiene derecho a 8 millones, ¿de dónde sale el resto?

“Hay algunos que llegaron sin necesidad de apoyo de terceros para hacer el cierre financiero, en varios sí fue necesario y lo hicimos con el Fondo Multidonante, con el fondo de los europeos, las Naciones Unidas y con las empresas privadas”.