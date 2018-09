Funcionarios de la JEP investigados no son magistrados

La presidenta de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), magistrada Patricia Linares, confirmó que varios funcionarios del tribunal son investigados preliminarmente por la Fiscalía, por presunto fraude procesal relacionado con acciones para desviar varios procesos que se llevan a cabo en el tribunal de justicia transicional, sin embargo, aclaró que ninguno de ellos es un magistrado.

La magistrada explicó que la apertura de la indagación le fue comunicada personalmente por el fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, mediante una llamada telefónica.

“La Fiscalía General dejó en claro que no se trata de ningún funcionario adscrito a la magistratura. La jurisdicción agradece la diligencia y el ejercicio preventivo de la Fiscalía, los cuales redundan en el cabal cumplimiento de las funciones de la JEP”, dijo la magistrada.

Linares expresó la total disposición del Tribunal para colaborar en los procesos de investigación, para aclarar los hechos y comunicárselos a la sociedad en general.

“La Fiscalía tiene evidencias de que algunos funcionarios estarían cocinando en este momento, falsedades y fraudes procesales para que la JEP no actúe como debe actuar, cumpliendo con sus labores de ley. Por eso un fiscal de conocimiento abrió indagación que deberá producir decisiones, con el fin de impedir que no se vaya a violentar el cumplimiento estricto de la ley en esa jurisdicción”, dijo es Fiscal.

Dicha intervención la realizó el jefe del ente acusador en el marco de las “especulaciones” que hay por las supuestas órdenes de captura que se ha dicho existen en contra de reinsertados de las FARC.

“Con la paz no se juega y los infundios que con propósito desconocido se pueden estar llevando a cabo deben ser objeto de retractación. No es cierto que haya una orden de detención con fines de extradición contra Iván Márquez, no la posee el Fiscal General. No es cierto que por virtud de una orden de captura que habría librado la Fiscalía General de la Nación el señor Márquez tuvo que salir del espacio territorial donde estaba, tampoco es cierto que una hora después de haber abandonado el lugar, el Ejército Nacional llegó hacer efectiva esa captura”, dijo Martínez.

Del mismo modo, el fiscal aseguró que no es cierto que la entidad haya levantado la suspensión de las órdenes de captura que habría solicitado en su momento el Gobierno Nacional. “Hay miles de reinsertados que le están jugando limpio a la paz. Si por alguna razón algunos de los reinsertados están buscando pretextos para abandonar el sueño de los colombianos que es la paz, que busquen un pretexto por fuera de la Fiscalía General”.

Igualmente, Martínez anunció que si bien es cierto se adelantan labores judiciales contra algunos reinsertados, estas situaciones deben examinarse desde tres escenarios diferentes.

“El primero de ellos -dijo- es si el Gobierno Nacional opta por solicitarle a la Fiscalía que se levante la suspensión de las ordenes de captura. La Fiscalía deberá proceder con dicha orden, pero el Gobierno Nacional no le ha solicitado eso. Segundo, podría ocurrir que estos reinsertados reincidan en el delito, si eso llegase a ocurrir, por supuesto que se hará exigible el cumplimiento del orden y de la ley”, dijo el jefe del ente acusador.

Y como último escenario, en caso que se haya incumplido el acuerdo, la JEP debería empezar el incidente de incumplimiento. Esta acción la puede hacer la Procuraduría General de la Nación y el ente acusador, teniendo en cuenta que los reinsertados tendrán pérdida de beneficios.