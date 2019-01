¿Debe Cuba capturar a los jefes del Eln?

Como contrapunto, el alto comisionado para la paz de Colombia, Miguel Ceballos, indicó e entrevista con Blu Radio que “aquellos que hablan de esos protocolos no tienen idea de su contenido y se manifiesta en esa falta de conocimiento cuando afirman que estaban destinados a unos procedimientos logísticos una vez se rompieran esos diálogos, diálogos que nosotros jamás continuamos y por supuesto, esos protocolos, de ninguna manera fueron reconocidos”.

No obstante, la politóloga de la Universidad de los Andes, Sandra Borda, indicó que el gobierno debe cumplir este protocolo, pues se firmó como Estado, por lo cual “Los compromisos internacionales siempre se adquieren en condición de Estado y no de gobierno. El respeto a esos protocolos es fundamental para mantener la confianza de la comunidad internacional en el estado colombiano. Si no fuera así, no existiría derecho internacional”.