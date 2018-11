Gobierno firmó decreto para proteger líderes

“Nos duele cualquier hecho criminal contra los líderes sociales, los defensores de derechos humanos y los periodistas. Enfrentamos estos crímenes con determinación. No queremos impunidad frente a estos hechos y queremos además trabajar en la prevención de manera acertada”, expresó el presidente Duque.

Para algunos líderes sociales consultados por EL COLOMBIANO, el decreto tiene de entrada una falla y es que no se consultó a las comunidades o a los defensores.

Carlos Morales, defensor de Derechos Humanos y director de la corporación Cahucopana, argumenta que el presidente Duque “debería primero escuchar a los líderes que viven diariamente el riesgo en los territorios y que sean los mismos líderes que propongan la ruta para su protección y de las comunidades”.

La lectura que le da Amparo Mejía, integrante de la mesa de derechos humanos de la comuna 6 de Medellín, es que esta firma no pasará de un formalismo, y en unos meses, el presidente Duque expresará lo que ha pasado en otros gobiernos: no hay fondos para implementar lo firmado o no hay personal de protección.

“Eso es un simple formalismo. Después de la firma quedará en letra muerta y para que llegue a la práctica, pasará mucho rato. Con la situación que vivimos en el país, ese decreto quedará en letra muerta”, concluye Mejía.