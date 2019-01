Gobierno podría degradar al Eln como una bacrim

Para el analista del conflicto armado Carlos Arturo Velandia , el fin de la mesa de diálogos está marcado, “las cosas están en un punto donde cada cual dibujó sus rayas rojas y no están dispuestos a cruzarlas, no veo que ninguno esté en condición de ceder, el escenario más probable es que se dé la ruptura de la mesa de diálogos con el Eln”.

El Gobierno discute si reconocer o no a esta insurgencia como actor político, porque no ha conseguido que el Eln deje su accionar criminal y la ley de orden público lo facultó para calificar nuevamente a los grupos armados.

Desde que el presidente Iván Duque se posesionó puso contra las cuerdas a la guerrilla al condicionar cualquier tipo de negociación. Esa es una premisa que el Ejecutivo ha cumplido a rajatabla a pesar de los coqueteos de la insurgencia que, de un momento otro y sin aviso libera a un secuestrado, o declara un cese el fuego unilateral, pero el Gobierno insiste que “no es suficiente”.

En cambio ha reforzado la presión para que los países que supuestamente protegen a los máximos jefes guerrilleros (Cuba y Venezuela) los entreguen a Interpol para que regresen a Colombia a responder ante la justicia.

Nada de eso es gratuito. El profesor Alejo Vargas, director del Centro de Pensamiento y Seguimiento a los Diálogos de Paz de la Universidad Nacional, explicó que durante el Gobierno de Álvaro Uribe Vélez, todas las guerrillas eran consideradas terroristas y aquí está instalada esa idea de que con el terrorismo no se negocia.

Velandia, por su parte, agregó que “el gobierno ha venido desarrollando una política en materia de paz que viene desde la época de la oposición del Centro Democrático y desde el discurso del candidato Iván Duque. Esta posición tiene mucho que ver con lo que él planteo desde la campaña”.

“Ese es un tema que puede cambiarse en cualquier momento”, anotó Vargas, quien recordó cómo el gobierno de Juan Manuel Santos degradó al Epl (disidencia de la guerrilla del Epl desmovilizada hace 27 años) a una banda criminal, a la que además le cambió el nombre por “Los Pelusos”. “Eso no fue otra cosa que tratar de quitarles ese estatus y situarlo como un grupo de crimen organizado”, aclaró.

Por su parte, Luis Eduardo Celis, asesor en Posconflicto de la Red Prodepaz, advirtió que “el Gobierno libremente puede definir que no quiere negociar con el Eln porque ellos no tienen voluntad, pero ahí viene la otra cara, si usted no negocia es porque tiene una mejor fórmula y los puede controlar. El Ejecutivo tiene que asumir su responsabilidad. ¿Cuál es la fórmula? si no la tienen vamos a continuar así cuatro años más”.

No obstante, Vargas consideró que el Gobierno ha tenido un ánimo de dilatar porque no quiere negociar, pero se ha encontrado a nivel internacional que es de gran interés que se mantengan esas conversaciones. “Ahora, es verdad que es muy difícil que haya un colombiano que no esté de acuerdo con las exigencias que ha hecho el Gobierno, el presidente ahí tiene toda la razón, el secuestro no tiene ninguna justificación, menos cuando las Farc tomaron esa decisión por su cuenta antes de iniciar las conversaciones”.