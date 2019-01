Gobierno pone punto final a mesa con Eln

De este modo, el Gobierno cerró la puerta a la mesa de negociación con esa guerrilla en Cuba, por no encontrar en ese grupo voluntad de paz. En palabras de Duque, “La misma razón por la que en estos meses no consideró ningún espacio de conversación”.

El Eln era una organización prácticamente agónica en 2010, duros golpes en su contra y el protagonismo de las Farc fueron minando su poder.

Sin embargo, desde el 2013, cuando la guerrilla de las Farc entra a la mesa de negociaciones con el Gobierno de Juan Manuel Santos, el Eln se hizo visible.

“Es un avance lento, en el que ha ido escalando sus actividades violentas, pero inseguro, ya que el Eln sigue contenido en las mismas cinco regiones de siempre y la Fuerza Pública ha logrado repeler todos sus esfuerzos de expansión, por lo que ha optado por esas actividades terroristas que lo único que muestran es su poca capacidad”, explicó Jorge Restrepo, director del Centro de Recursos para Análisis del Conflicto (Cerac).

Pero para establecer si esta es una muestra del fortalecimiento militar del Eln es necesario precisar si el Comando Central (Coce) de esa insurgencia ordenó el atentado, porque esto habla de la jerarquía y coordinación que maneja en realidad esa organización.

Para el fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, es un hecho y hay pruebas para demostrarlo, por eso el ente investigador les imputará cargos a título de determinadores a los miembros del Coce.

Para Restrepo sí hubo planeación, pero no se puede afirmar que haya un control operativo desde la dirección de la insurgencia, lo que “no quiere decir que no haya una responsabilidad del mando, el hecho de que no haya una planeación centralizada no quiere decir que no sean responsables en la ejecución de este atentado”.

No obstante, aunque este atentado haya sido letal y de gran impacto ante la opinión pública, Jeremy McDermott, director de Insight Crime, un centro de estudios del crimen organizado, consideró que no son necesarios muchos recursos para hacer un carro bomba, “ellos han puesto muchas bombas en todo el país, tienen capacidad en Bogotá y experiencia en explosivos, por lo que no es una sorpresa ni un gran salto en su capacidad”.

Restrepo, en cambio, advirtió que sí hay cambios y avances en el modus operandi del Eln.

“Este es uno de los pocos atentados de esta guerrilla en los cuales utiliza un vehículo, lo que muestra que la capacidad de cambiar sus procedimientos siempre va tres o cuatro pasos adelante de las estrategias para contrarrestar que tiene la inteligencia militar y de policía”, mencionó el director del Cerac.

De acuerdo con Kyle Johnson, analista para Colombia de International Crisis Group, a primera vista un ataque como el ocurrido el jueves en Bogotá muestra a una guerrilla con más poder, pero de manera general y sistemática no hay elementos para afirmar que el Eln de enero de 2019 sea más fuerte que el del 2017.

Lo que sí ha ocurrido, según Johnson, es que esa insurgencia ha tenido una estrategia exitosa y es que han priorizado desde el Quinto Congreso, en 2015, la guerra urbana, de ahí la creación del Frente Urbano Nacional. El atentado a la Estación de Policía en Barranquilla, hace casi un año, y ataque a la Escuela de Cadetes.

“Lo que el Eln quiere hacer en las ciudades es realizar ataques de gran calado en lugar de muchos ataques pequeños que es lo que normalmente hace en la zona rural”, argumentó Johnson.

Por lo pronto, al gobierno Duque se le acabó la paciencia. Con el bombazo la posibilidad de negociar quedó a un lado y el mensaje es claro: “Basta ya”.