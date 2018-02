Las nuevas guerras que quitan el sueño a Ituango y Briceño

La carta le llegó en un sobre amarillo tirado por la única hendija que hay en su puerta de madera. Al leerla, don Martín se derrumbó sobre las escalas de hormigón con un temblor que le dobló las rodillas y lo dejó boquiseco, como si le hubiesen metido un puñado de arena entre los dientes y la lengua.

En el papel amarillento y con olor a húmedo, “los Urabeños” o Autodefensas Gaitanistas de Colombia, le exigían 30 millones de pesos.

“Me decían que podía pagarlos a cuotas, que no necesitaban toda la platica de una vez y que no fuera a hacer escándalo. Me decían que después pasaría un muchacho a darme más instrucciones”, recuerda el viejo asustado por la sentencia de las últimas líneas que lo hicieron sentir en una guerra pasada: si no pagaba era mejor que doblara la ropa y saliera del pueblo antes de que le volaran su negocio.

Extorsiones como la de don Martín han vuelto a extenderse por las calles frías y empinadas de Ituango. Jóvenes desconocidos, llegados quién sabe de dónde, acechan los negocios para cobrar una “vacuna” que se creía extinta después de la desmovilización del frente 18 de las Farc y que, hoy por hoy, los comerciantes registran en su contabilidad bajo el rótulo de “imprevistos”.

“Hay que pagar o lo sacan. Esto se está saliendo de las manos y nadie hace nada”, explica don Martín desde su casa que bordea una de las lomas del municipio. Es una vivienda de dos cuartos, en tapia sin revocar, con vestigios de tiros de fusil disparados en una guerra que cesó hace apenas un año cuando “el Flaco”, “Agustín” y otros comandantes guerrilleros del frente 18 optaron por dejar las armas.