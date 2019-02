Duque pone una tercera condición al Eln para posible acercamiento

El presidente de la República, Iván Duque, puso este martes una tercera condición para un posible acercamiento con la guerrilla del Eln y es que se entreguen a la justicia a todos los responsables del atentado en la Escuela de Cadetes General Santander y que cumplan condenas proporcionales a sus actos.

“Si ellos tienen verdadera voluntad de paz tienen que empezar primero con la liberación de todos los secuestrados y por ponerle fin a todos los actos criminales y le agrego que los responsables de estos crímenes de lesa humanidad tendrán que cumplir las penas proporcionales a las que se han hecho acreedores por ese comportamiento”, afirmó Duque resaltando la muerte de los 22 policías en la escuela de cadetes.

“El Estado colombiano, la justicia, la Fiscalía haremos cumplir la ley colombiana y esperamos que esas personas respondan ante los jueces de Colombia por esos delitos”, agregó.

Duque dio estas declaraciones luego de una pregunta hecha por un periodista del Servicio Evangélico de Prensa de Alemania que lo cuestionó sobre las posibles condiciones para reanudar una negociación de paz con el Eln. El primer mandatario se encontraba en rueda de prensa junto al presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier tras terminar su reunión.

El Jefe de Estado además calificó de “inaceptable” que esta guerrilla presionara con violencia la negociación de paz. “Es inaceptable que durante ese último proceso de 17 meses la respuesta de ellos (el Eln) fue cometer 400 actos terroristas, más de 110 asesinatos y 10 secuestros. Avanzar con un proceso de esa naturaleza solamente permite validar la violencia”, aseguró Duque.

El mandatario recordó que en su Gobierno se dio un plazo para evaluar la negociación con el Eln y que producto de eso se les exigió liberar a los secuestrados y cesar las hostilidades pero esa guerrilla respondió con “barbarie”. “Con un carro bomba que asesinó a 22 muchachos indefensos que habían optado por el camino de ser policías de nuestro país”, agregó.

Por último, Duque tampoco cerró la posibilidad de seguirlos enfrentando militarmente y reiteró que se buscarán a los responsables de estos crímenes para que respondan ante la justicia.

“A futuro se pueda lograr acabar con esta violencia”: Steinmeier

Por su parte, el presidente alemán, Frank-Walter Steinmeier, manifestó que luego del atentado perpetrado por Eln entiende que el Gobierno haya suspendido las negociaciones de paz con este grupo guerrillero.

“Quedó claro que con el atentado que cobró 22 víctimas no se puede dejar de lado así nomás. Es lógico que el Estado tenga que reaccionar ante este acto y por lo tanto entiendo que las negociaciones de paz, tal como se ha mantenido, no pueden seguir así no más. Sin embargo, mi esperanza es que a futuro se pueda lograr acabar con esta violencia”, dijo Steinmeier.