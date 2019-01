Juan Esteban, el joven que cantaba rock y soñó siempre con ser policía

“Él me arreglaba mi equino a la perfección. Aprendió a montar la silla, el bastón, el casco. Lo hacía en cinco minutos y cada vez que yo salía de servicio el corría primero que yo, llegaba y ya me tenía listo el binomio”, recuerda el sargento (r) Francisco, quien tras 28 años de servicio como policía, hoy goza del buen retiro.

Tenía apenas cinco años y no pensaba en jugar con carritos o bicicletas; ver a su papá montado en corceles y portando ese uniforme de botas hasta la rodilla, pañoleta amarilla y sombrero de ala ancha, le sembró en el alma a Juan Esteban el deseo de ser agente, entonces se pasó largas horas en la escuela de Policía Carlos Holguin, y aprendió de saludos, insignias, formaciones, pero sobre todo, de caballos.

Las oraciones del sargento (r) Francisco para que ninguno de sus cuatro hijos fuera policía, fueron escuchadas, por lo menos, un tiempo.

Ya joven, su hijo Juan Esteban empezó a sentir los gustos propios de la edad y en las tardes después del colegio se encerraba a escuchar rock en español y estudiar las lecciones de filosofía, una extraña combinación que su hermano Jonathan Marulanda no entiende, pero que dice, le daba resultado siempre.

“Cantaba a todo pulmón la canción Lamento Boliviano y su buena voz lo llevó a hacer muchos amigos. Además, siempre fue un líder y de muy buenos amigos, los mismos que vinieron hoy a despedirlo y que rechazamos la violencia”, cuenta su hermano. Esa época de juventud fue acompañada por Estrella, una perra de raza Pastor Alemán que murió hace un par de años y cuya ausencia lloró Juan Esteban por mucho tiempo.

Las lágrimas de esa pérdida, y de otras juveniles, fueron vistas por Santiago Soto, el joven con el que estudio desdepreescolar, hizo la escuela primaria y el bachillerato, y que ayer durante la misa de homenaje no paraba de sostener una fotografía de su amigo.

“El nunca hablaba de despedidas, pero la última vez me dijo que fuéramos a comer y que debíamos seguir adelante pasara lo que pasara. Me dijo que el volvía en Semana Santa y que volveríamos a escuchar las canciones que tanto nos gustaban”. Dice Santiago que fue una promesa, promesa que el Eln no dejó cumplir.

Pero ni el rock ni la filosofía ni el fútbol lograron alejarlo de su idea de ingresar a la institución policial. Llevaba dos semestres de ingeniería cuando una tarde llamó a su papá y le largó la frase más temida en 19 años: “Quiero ser policía”.

Con los argumentos en contra, el sargento (r) Marulanda solo atinó a decirle: “Si vas a ser un agente, quiero que seas el mejor”. Y así fue. Con la disciplina como bandera, Juan Esteban empezó a nadar. Se levantaba temprano a trotar y con su madre —quien es sicóloga— se preparó para presentar la entrevista. De 75 aspirantes de Antioquia, Chocó, Córdoba y Urabá, pasaron seis, y de esos, cinco llegaron a la escuela. Él siempre entre los mejores.

“Se llevó tres pares de botas mías. Dijo que las usaría con orgullo y que cuando volviera me devolvería unas bien lustradas, como lo solía hacer cuando era niño”, cuenta Francisco. Pero no llegarán. Las botas se quedaron en el alojamiento cerca al lugar donde el jueves el Eln le truncó el sueño que tenía desde niño: ser policía de Colombia.