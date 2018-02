Los niños aún no se salvan del conflicto

Según Save the Children el promedio de edad en el que los niños son reclutados en Colombia es entre los 13 y los 14 años, lo que representa una franca violación al Derecho Internacional Humanitario, DIH, que establece como límite los 16 años. Pero Luz Alcira Granada, de Save the Children, considera que la edad límite deberían ser los 18 años, por la simple lógica de que si un adolescente es muy pequeño para tomar licor ¿por qué no va a serlo para disparar?, sin embargo contó de denuncias que se han hecho de reclutamiento de esa insurgencia a menores de 16 años en Arauca y Caquetá.