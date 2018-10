Machuca se reconstruye sobre las propias cenizas

Así que los habitantes de Fraguas llamaban a la radio para recordar, al aire, a sus muertos, contaban anécdotas de quienes ya no estaban en medio de ellos, y así, poco a poco, lograron reponerse.

Pasada la media noche de ese remoto sábado, en 1998, una explosión despertó a quienes habían conciliado el sueño. Los demás andaban de parranda en las cantinas de la calle principal.

Guerrilleros de la Compañía Cimarrón del Eln rompieron el tubo del Oleoducto Central en un cerro cercano al caserío, minutos más tarde, volaron el puente colgante de Machuca. El río Pocuné que traía el combustible derramado y el fuego caído del puente cruzaron caminos, ese fue el detonante que terminó calcinando el Barrio Nuevo.

“Era una bola de fuego del fin del mundo”, asegura un hombre maduro a quien todo el mundo llama Simón, pero que de antemano dice que ese no es su nombre, que en Machuca todos se conocen por el apodo. Y en eso concuerda doña Nury, quien perdió a su esposo esa madrugada: “¿Para qué corremos, si esta candela viene del cielo? Esto no es de esta tierra, esto es que se acabó el mundo”, recuerda que les decía a sus pequeños hijos.

Simón se dedicó esa madrugada a salvar gente. El barrio frente a su casa se iba volviendo cenizas en sus narices y el rescate de sus vecinos, los amigos de toda la vida, se complicaba cada segundo. Lo impactaba ver cómo el fuego calcinaba las extremidades del cuerpo con tanta facilidad, cómo los párpados y los labios eran las primeras partes del rostro en consumirse y el olor de carne quemada se le quedó impregnado toda la vida. Todo olía al fin del mundo.

Simón, y el resto de habitantes que estaban ilesos, fueron recogiendo a los heridos ubicándolos en un planchón en la calle principal. A oscuras, porque la electricidad falló, los iban poniendo en hileras esperando a que llegara el auxilio desde el cielo, porque por el mal estado de la carretera no podía ser de otro modo.

La teniente Claudia Cruz, médica de la XIV Brigada del Ejército, llegó en el primer contingente para atender la emergencia. “Nos avisaron en la madrugada y finalmente salimos en el helicóptero como a las 4:30 de la mañana, llegamos a las 5:00. Lo que hacíamos era estabilizarlos, se canalizaban, se les ponía antibiótico, se les hacía la curación inicial de las heridas, se cubrían y esperábamos que llegaran los helicópteros ya para la evacuación a Medellín donde los iban a atender finalmente”.

Las aeronaves de la Cruz Roja y de la Gobernación llegaron sobre las 10:00 a.m.

Jaqueline Duque, comunicadora de la Gobernación de Antioquia, iba en uno de ellos. Vio el desastre, escuchó los lamentos de quienes no soportaban el dolor de las quemaduras y de quienes habían perdido a todos sus familiares. “Fue algo muy impactante, pero había que actuar muy rápido, era necesario evacuar a los heridos porque de la rapidez con que se hiciera dependía cuántos lográbamos salvar”. Así que el dolor que contuvo aquel día la acompañó en silencio por muchos años, hasta que en una capacitación de su trabajo, un ejercicio vivencial frente a la muerte, rompió en llanto y descubrió que nunca había llorado por Machuca.

La responsabilidad del Eln

En principio el Eln negó su responsabilidad. Era un momento importante para la insurgencia porque empezaba a avizorarse una posibilidad de negociar la paz con el gobierno de Andrés Pastrana. Así que un golpe de opinión tan duro, que los mostrara capaces de asesinar a 84 personas indefensas y dejar a otras 30 heridas, era mortal para ese objetivo.

Sin embargo, las pruebas eran muy contundentes. Los habitantes de Machuca sabían de las prácticas frecuentes de esa guerrilla de dinamitar el oleoducto y así lo denunciaron públicamente. Un mes después Nicolás Rodríguez Bautista, alias “Gabino”, máximo comandante del Eln, reconoció en una entrevista la actuación de sus hombres.

“Fue un error grave de los compañeros que ejecutaron la acción en cuanto a que se equivocaron en la apreciación de las consecuencias que podía ocasionar el derrame del crudo”, expresó “Gabino” en entrevista con el noticiero de televisión En Vivo 9:30.

El comandante “Felipe Torres” era el vocero del Eln, y hoy, desde la legalidad y convertido en gestor de paz, bajo su nombre verdadero, Carlos Arturo Velandia, cuenta que querían que se abriera la tierra y se los tragara.

“Esto era un contrasentido, no entendíamos por qué cuando habíamos avanzado tanto, una estructura de manera inconsulta hace un atentado de esta índole con el resultado que ya se conoce. Esto cayó en las filas del Eln no solo como un baldado del agua fría a todo el tema de la paz, sino que fue un golpe moral muy fuerte, puedo asegurar que los militantes se sintieron muy golpeados porque fue algo que no se buscó, nunca se quiso hacer ese daño”.

Pese a reconocer su error, del Eln nadie ha ido a Machuca a pedir perdón, y eso es algo que les duele a sus habitantes. “El perdón no se pide en comunicados, se da la cara y se explica por qué pasaron las cosas. Cuando lo hagan cada uno de nosotros mirará si en su corazón hay perdón para dar”, advierte Agualimpia.