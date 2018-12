Narcotráfico y secuestro, delitos que saldrían de procesos de paz

Contrario a lo que sucedió con las Farc, y de aprobarse esta reforma en los cuatro debates que faltan en Senado (en marzo 2019), el Eln no podría incluir en sus propuestas que la financiación y el sostenimiento de sus ejércitos lo hizo con dineros del narcotráfico o el secuestro extorsivo, presentándolos como conexos al delito de rebelión.

Al pasar la primera ronda de debates en el Congreso, la reforma constitucional que sacaría al narcotráfico y el secuestro de eventuales diálogos, generó preocupación en el camino que falta por recorrer con el Eln, más aún cuando la mesa lleva cuatro meses suspendida y no tiene un horizonte claro.

El senador del Partido de la U, Roy Barreras, expresó que no debe haber tal preocupación, pues faltan cuatro debates y lo presentado se puede mejorar. “La no conexidad entre grupos armados ilegales insurgentes y narcotráfico es y será hacia el futuro, y no afectará el proceso con el Eln”.

Contrario a Barreras, Victoria Sandino, senadora del partido Farc, indicó que en Colombia se deben enfocar esfuerzos para que estos delitos no vuelvan, “pero esta medida esta cargada de un profundo desconocimiento de las dinámicas del conflicto colombiano, además cierra las posibilidades de encontrar una salida negociada a la violencia”.

Ante la confusión, la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, no se pronunció sobre el caso del Eln, pero dejó en claro dos cosas: que esta reforma constitucional no afectaría lo ya negociado con Farc, pero sí deja las reglas claras para cerrar futuros acuerdos de paz.