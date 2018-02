Nuevo intento para resguardar la vida de líderes sociales en el país

Denunciar irregularidades con el Presupuesto Participativo (herramienta democrática que permite a la ciudadanía incidir o tomar decisiones frente al dinero público en sus comunidades) y pedir cambios para mejorarlo le costó a un líder social, de una comuna ubicada al occidente de Medellín, dejarlo todo y huir con su familia a otro país.

“Primero recibí una llamada en la que me advirtieron que no me metiera más en esos temas, que sabían donde vivía yo y mi familia. Decidí denunciar y seguir trabajando como edil; sin embargo, la situación no cambió y me hicieron una segunda llamada”, narra la víctima, quien no aceptó un policía como escolta y un chaleco blindado, porque “esas medidas de protección no se extendían a mi familia y el riesgo era inminente”, le afirmó a EL COLOMBIANO desde su exilio.

Actualmente busca asilo político en el país en que se encuentra y sobrevive gracias a un permiso de trabajo temporal. Aún sin intenciones de volver, este edil de Medellín se siente algo afortunado, pues no hace parte de la lista de quienes ya fueron asesinados.

Aunque el Gobierno y las organizaciones de derechos humanos no se han puesto de acuerdo para consolidar las cifras de los homicidios de líderes, según la Oficina en Colombia de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en 2017 fueron al menos 73 muertes violentas; a eso se suma que Colombia Plural, medio apoyado por la Universidad Claretiana y varias ONG del Chocó, asegura que solo este año, van 21 (ver mapa).