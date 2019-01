Pruebas del caso Santrich no llegaron por extravío de una carta en Panamá

Las evidencias en contra de Jesús Santrich, que debían llegar a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) para determinar la suerte del exguerrillero de las Farc, nunca llegaron porque la carta de solicitud de la información, enviada por el Ministerio de Justicia a las autoridades norteamericanas, nunca llegó a ese país.

Según el Gobierno, el documento se extravió en Panamá.

Así lo confirmó la ministra de Justicia, Gloria María Borrero, en entrevista con Blu Radio. “Mandamos la carta rogatoria a Estados Unidos por 472. Yo hace como 3 o 4 días pedí que me dieran la trazabilidad del tema y anoche me llama la directora encargada a decirme que aún la comunicación estaba en Panamá y que hoy nos daban la razón por la que no había sido despachada a Estados Unidos”.

El documento había sido despachado desde Colombia el 10 de diciembre, dirigido al director de la oficina de asuntos internacionales del departamento de Justicia de Estados Unidos.

Esta semana, la JEP esperaba las pruebas contra Santrich para avanzar en su proceso de justicia, el cual tendrá que esperar por esta falla en el sistema de correos.

Por la ausencia de las evidencias, la JEP había anunciado que “se procederá a continuar con el trámite de garantía de no extradición y se adoptará la decisión que corresponda con base en los medios obrantes en el proceso”.

