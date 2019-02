Uré, el pueblo que vive los rezagos de una guerra ajena

Los integrantes de este encuentro, casi secreto, son líderes, pero ninguno quiere serlo. “No, no me trate de líder social, ahora nadie quiere ser eso, es como ponerse una cruz en la frente. Hablar de las necesidades y sufrimientos de nuestras comunidades se convirtió en una amenaza fija”, dice una de las personas.

Zona rural, a otro precio

Con el asesinato el 19 de enero de 2018 de Plinio Pulgarín, presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda San Pedrito, muchas cosas cambiaron en la zona rural de Uré.

Ese homicidio generó un éxodo masivo de campesinos (más de 60 familias), que un año después no ha sido superado, por lo que en las calles de la zona urbana es común ver a esas personas que tuvieron que huir de sus tierras.

A partir de ahí se inició una racha de homicidios en los corregimientos Versalles, Brazo Izquierdo, Batatalito y Boca la Cristalina que tenían un común denominador: la sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito.

Fueron en total 16 muertes violentas durante el 2018 de campesinos que estaban involucrados con la decisión de dejar atrás, de manera voluntaria, la mata de coca que se cultiva en esa zona. Agrega la Alcaldía de San José de Uré que son cerca de 5 mil personas (casi el 50 % de los habitantes del municipio) que viven en esos corregimientos.

Este diario visitó Versalles, punto de partida para los demás corregimientos, y que en noviembre del año pasado también sufrió una incursión armada de “los Caparrapos”, por lo que más de una docena de casas también tienen en sus fachadas las siglas BVPA.

“Dicen que estaban bravos, otros dicen que no. Rumores van, rumores vienen”, narra una habitante de ese poblado, quien junto a su pareja recuerda el día en que se metieron los ilegales. “Cuando mi esposo me contó que habían pintado la casa yo no le creía. Le dije: ‘nah negro, tu estás caducando’, no le quería creer, pero después sí nos dimos cuenta de que se habían metido los Caparrapos y amenazaron a varias personas”, recuerda.

Dice el labriego que gracias a Dios no se encontró a aquellos hombres, porque como sufre de la presión, “me hubiera dado un infarto”.

Para las autoridades de Uré, el municipio es blanco de una guerra ajena en la que grupos ilegales quieren tener control del territorio para conectar el Bajo Cauca antioqueño con la Costa Atlántica.

“Somos el último municipio del sur de Córdoba que limita con Antioquia. Limitamos con Cáceres, Tarazá, Ituango, Puerto Libertador y Montelíbano. Estamos en el centro de un territorio que tiene mucha violencia”, explican desde la alcaldía y por esa razón le reclaman al Gobierno Nacional que no se olviden del municipio, sobre todo de la zona rural.

“Estamos pidiéndole que nos instale un grupo de carabineros en la vereda El Cerro. El municipio está en capacidad de aportar el terreno para colocar la base y así controlar esa ruta de narcotráfico. Infortunadamente, no hemos recibido respuesta”, añaden.