Campesinos arrancaron 30.265 hectáreas de coca en el país

Además, es imposible hacer un análisis cuantitativo del éxito del programa, porque no ha habido ninguno comparable en el país, en otras palabras, “este es el esfuerzo de sustitución de cultivos más grande que se ha emprendido en Colombia”, dijo Garzón.

Y es que para Garzón, no es tan importante la cantidad de tierra levantada, sino el cambio en las condiciones de las familias, ya que eso es lo que garantiza que la ilegalidad sea erradicada del campo.

Frente al total de cultivos ilícitos, puede pensarse que 30.000 hectáreas son poco, pero la garantía de no resiembra del programa es lo que lo hace exitoso, frente a, por ejemplo, la erradicación forzosa que hace la Fuerza Pública que es entre el 35 % y 40 %, explicó Juan Carlos Garzón , investigador de la Fundación Ideas para la Paz.

En medio de la discusión en torno a si hay o no dinero para financiar el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS), la estrategia llegó a 30.265 hectáreas erradicadas de manera voluntaria.

“Vamos a terminar el año con 90.000 familias vinculadas; para el año entrante, con las que tienen acuerdo colectivo, llegaremos a las 130.000. Muy seguramente ahí estará toda nuestra capacidad”, aseguró Emilio José Archila Peñalosa, alto consejero para el posconflicto.

Y es que aunque se quiera el país no puede incluir más familias en este programa, esto porque, según el funcionario, “en la administración anterior fueron exitosos en vincular comunidades, pero no fueron cuidadosos en la planeación de este programa, que involucra a más de 80.000 familias, y para poder ir pasando por cada una de las fases requiere de una logística muy compleja”. Es decir, la plata no alcanza para más.

De todas formas, el objetivo de Iván Duque es acabar con 120.000 hectáreas en sus cuatro años. Para ello se aferra a la opción de la aspersión aérea con glifosato como tabla de salvación, ya que por cuenta de la erradicación forzosa han muerto este año 74 miembros de la Fuerza Pública, según el Gobierno.