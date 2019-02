Víctimas rechazan candidato a director de Centro de Memoria Histórica

Las organizaciones sociales y de víctimas, así como habitantes de comunidades afectadas por el conflicto armado, enviaron un comunicado al Gobierno nacional rechazando el eventual nombramiento de Rubén Darío Acevedo Carmona como director del Centro Nacional de Memoria Histórica, CNMH.

“Consideramos que la designación del señor Rubén Darío Acevedo Carmona no cumple con los criterios de imparcialidad ya que a lo largo de su desempeño personal y profesional, no ha mostrado la objetividad que la verdad exige para hacer creíbles y veraces los análisis de la historia de la guerra, lo cual denota un sesgo sumamente peligroso para la construcción de memoria de la sociedad colombiana”, dice la misiva.

Para los firmantes de la carta, que Acevedo no reconozca la existencia de un conflicto armado (situación que se dio con la Ley de Víctimas 1448 de 2011), es un acto muy grave y agregaron que dos de los criterios atener en cuenta por el Gobierno al momento de elegir el director del CNMH, más allá de los títulos académicos, deberían ser que el candidato tuviera una visión objetiva e imparcial sobre el conflicto colombiano y los actores participantes en este “y haber realizado trabajo directo con comunidades y organizaciones de víctimas y vulneradas en el país”.

En entrevista con EL COLOMBIANO, Rubén Darío Acevedo expresó que con respecto al tema de si en Colombia hay o no conflicto armado, “es un tema de mucha controversia, hay quienes sostienen que lo vivido en Colombia fue un conflicto armado, algo así como un enfrentamiento entre el Estado y unas organizaciones levantadas contra él; otros piensan que fue una defensa del Estado de una amenaza terrorista y de unas organizaciones que habían degenerado en su perspectiva política al mezclarse con el secuestro, el narcotráfico y los crímenes de lesa humanidad. Aunque la ley de víctimas dice que lo vivido fue un conflicto armado eso no puede convertirse en una verdad oficial”.

Puede ver la entrevista: “El conflicto armado no puede convertirse en verdad oficial”

El rechazo de las víctimas y las comunidades a los candidatos al CNMH no es la primera vez que sucede. Mario Javier Pacheco fue el primer candidato al que le dijeron no por sus posiciones en contra de esta entidad. El segundo aspirante que no pudo ser nombrado fue Vicente Torrijos, quien renunció al nombramiento como director por que al parecer hubo inconsistencias en su palmarés académico.