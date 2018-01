Vuelve y juega la mesa con el Eln: ¿habrá nuevo cese?

Por eso el pesimismo pesa más. Ya quienes apostaron desde el inicio de los diálogos de paz por una salida negociada al conflicto con el Eln dicen en voz baja que no parece haber futuro, y que este nuevo comienzo puede ser simplemente un “saludo a la bandera”.

El secretismo es absoluto. Ninguna de las partes ha destapado con sinceridad las cartas acerca de cuáles son sus intereses frente a un nuevo cese al fuego, aunque a ambos les convenga.

Es un hecho que el espaldarazo que dio la ONU fue fundamental para aplacar los ánimos, por lo que en los últimos días la intensidad de la confrontación bajó y podría hablarse de desescalamiento de hostilidades.

“Desde sus equipos locales desplegados en los territorios, la Misión de Verificación de la ONU ha observado que en la gran mayoría de las zonas afectadas por el conflicto entre el Gobierno de Colombia y el Eln no se han registrado incidentes desde el vencimiento del plazo del cese al fuego bilateral temporal, el 9 de enero”, dijo en un comunicado la Misión de la ONU en Colombia, y agregó que en los últimos días también cesaron los ataques a la infraestructura petrolera.

“Esta tendencia es propicia para que el proceso de paz adquiera mayor legitimidad en la sociedad colombiana y en la comunidad internacional”, auguró la misión internacional.

Hacerlo será difícil. Víctor de Currea Lugo, docente de la Universidad Nacional, pidió “que las dos partes no solo piensen en sus agendas sino en el clamor de la sociedad que insiste en una medida pacífica y que la mesa avance”.

Pero advirtió de la necesidad de explorar hasta qué punto hay agendas cerradas por alguna de las partes, porque si ya las hay, cualquier intento de negociación será fracasado.

Por lo pronto, el Gobierno y el Eln parten de un experiencia anterior que para los analistas fue positiva: “Se demostró que las dos fuerzas pueden dejar de chocar”, resumió Celis, quien considera que los temas a tratar para una futura tregua serían la presencia de otros grupos armados en los territorios y la protección de líderes sociales.

La posición del Gobierno sigue siendo que sin tregua no hay diálogo, por lo que en los próximos días no se avizora que lleguen a acuerdos sobre participación de la sociedad civil, asunto que está en la agenda desde febrero del año pasado, cuando se instaló la mesa de negociación en Quito.

“Es que sin cese no hay participación”, aclaró Carlos Velandia, gestor de paz en esta negociación, porque la ciudadanía no puede participar en un diálogo político de paz si se siente amenazada, por eso es un asunto que de no resolverse impide el desarrollo de los demás puntos de la agenda.