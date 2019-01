Alcaldesa de El Bagre no se deja intimidar

“Sea cierta o falsa la carta, no tiene impacto en el desempeño de sus funciones porque es la alcaldesa encargada y que renuncie a su partido no es motivo para sacarla de su cargo. Yo espero que la dejen gobernar”, señaló el gobernador Pérez.

Las adversidades no han aplacado sus deseos de trabajar por El Bagre, un municipio golpeado por la corrupción, por la ilegalidad y los enfrentamientos entre bandas delincuenciales. Madrigal, quien además es pastora cristiana, dijo: “me siguen los pasos y esperan que negocie con ellos. Yo no voy a renunciar, yo la tengo clara. Dios me había dicho que me iba a poner en esta situación y tengo una misión por cumplir, sanear el municipio. Tengo el respaldo de la gente”.

EL COLOMBIANO buscó en varios números telefónicos a Yahir Acuña, pero no fue posible contactarlo para conocer su opinión de estos hechos.