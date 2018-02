Alerta en Bogotá por riesgo extremo en elecciones

La posible compra de votos, el presunto constreñimiento al elector, la presencia de grupos armados ilegales que no permiten que las campañas se desarrollen en normalidad y las violaciones a la libertad de prensa son algunas de las alertas que encontró la Misión de Observación Electoral (MOE) para las próximas elecciones. Lo más preocupante del informe es que la alerta está en la capital del país donde se concentran 5.690.368 electores, es decir, casi el 16% del censo del país.

Según contó Camilo Vargas, coordinador del observatorio de Política electoral de la MOE, estas alertas se trabajan desde dos ejes, el primero es el riesgo de injerencia violenta por parte de actores armados y el segundo es un cruce de datos de las elecciones que ya pasaron.

“Esta vez, como estamos analizando Congreso, miramos los resultados de 2016, 2014 y 2010 y con ayuda del cruce de datos hicimos un histórico de votaciones sospechosas. Debido a que en Colombia la autoridad electoral no es tan fuerte y no hay sentencias judiciales suficientes por fraude electoral, nosotros hacemos aproximaciones y calculamos la probabilidad de que ocurran ese tipo de eventos. Al hacer este análisis le damos riesgo extremo a los municipios donde confluyen simultáneamente los factores de fraude electoral y de violencia”, dijo Vargas.

Según la investigación adelantada por la MOE, hay un riesgo de Fraude electoral medio para Cámara y extremo para el Senado “en 2014 aumentó la participación para la votación de Senado. Por ejemplo, aparecieron votos anulados y muy pocos de ellos no marcados. Eso nos indica que por alguna razón atípica aparecieron más votos al Senado colombiano y muchos de ellos están anulados. Esa situación genera sospecha porque pudo haber una manipulación de tarjetones y escrutinios. Colombia es un país de poca tradición de voto en blanco y un alto porcentaje de tarjetones no marcados. Es extraño que aparezcan tan pocos tarjetones de estos últimos”.

El investigador aclara que esos indicadores son jalonados por algunas localidades de la capital donde hay presencia de grupos armados, delincuencia común organizada y guerrilla del Eln. Sin embargo, debido a un compromiso con las autoridades policiales y políticas de la capital no reveló los nombres.

Sumado a la capital del país hay 11 capitales más que presentan riesgo extremo entre las que están: Cartagena, Bolívar; Ibagué; Tolima; Santa Marta, Magdalena; Bucaramanga, Santander; Cali, Valle del Cauca, Popayán , Cauca, Cúcuta, Norte de Santander y San José del Guaviare, Guaviare.

Según dijo Carlos Arias, docente de la maestría en Comunicación Política en la U. Externado, la capital “representa un potencial electoral gigantesco, para dar una idea, el censo electoral de Atlántico es el peso de la localidad de Kennedy en Bogotá, y es mucho más de lo que puede tener casi todo el departamento de Bolívar”.

Sin embargo, la MOE asegura que el objetivo del informe no es desincentivar el ejercicio democrático, “nosotros nunca hemos dicho no hagan las elecciones, lo que buscamos es que las autoridades pongan la lupa sobre estos casos para que no se presenten . Estas alertas deben ser leídas con tranquilidad por parte de la población y las autoridades electorales”.