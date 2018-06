Así operó la red criminal de las elecciones al Congreso 2018

Reveló la Fiscalía que desde noviembre de 2017, Julián Gutiérrez, contratista de la Secretaría de Integración

Social de Bogotá, al parecer exigió a las profesoras de jardines infantiles de Kennedy que votaran por el candidato a la Cámara, Diego Caro, y su fórmula, María Fernanda Cabal (Centro Democrático) con la amenaza de que en caso de no hacerlo, no se les renovarían sus contratos. El próximo 3 de julio serán imputados por los delitos de constreñimiento y corrupción al sufragante Julián Gutiérrez y Jhon Francisco Rodríguez (subdirector de la Secretaría de Integración Social). Los congresistas no tendrán investigaciones.