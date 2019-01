“Bajar el sueldo a los congresistas no arregla la corrupción”: Macías

Polémico desde el día de posesión del presidente Iván Duque –cuando ofreció un discurso contundente y crítico contra el gobierno de Santos– hasta los últimos días de actividades del Congreso. Asegura que no censura y que la oposición tiene las mismas garantías que el Centro Democrático.

Ernesto Macías, presidente del Congreso, habló con EL COLOMBIANO, y contó que para este periodo de sesiones está pensando en una reunión con algunas bancadas a finales de enero y que aunque aun está sin definir, “muy seguramente en febrero el Gobierno convocará las sesiones extra para estudiar el Plan Nacional de Desarrollo”.

¿Cómo califica el balance de la agenda legislativa en el Congreso?

“A pesar de las dificultades de un Congreso totalmente diferente, donde están las Farc, en el que le dan asiento al candidato presidencial derrotado (Petro), a pesar de eso, creo que el balance es muy bueno porque casi todas las iniciativas salieron adelante”.

¿No cree que al inicio, al Centro Democrático le faltó más fuerza para defender los proyectos del Gobierno?

“No, por el contrario. También debe advertirse que este Gobierno ha impuesto una nueva forma de relación entre el Gobierno y el Congreso sin acuerdos burocráticos. El Centro Democrático, es el partido de Gobierno, pero no es mayoría ni en la Cámara ni en el Senado, sin embargo se defendieron los proyectos y por ello, con la ayuda de los ministros, salieron adelante”.

Algunas propuestas suyas han sido contradecidas por el Gobierno, caso el aumento del periodo presidencial y la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Es falta de comunicación?

“En el Centro Democrático, desde su creación, se acostumbró a que hay libre deliberación, de manera que nosotros también nos hemos acostumbrado a expresar lo que pensamos, las propuestas que consideramos viables. He sido un convencido de que es necesario cambiar el periodo presidencial, no ampliar el de Iván Duque, sino el periodo presidencial y unificar el de los gobernadores y alcaldes con el del mandatario. Entre otras cosas para evitar lo que ocurre, que en los cuatro años de periodo, solo hay año y medio sin procesos electorales”.

Usted dijo que los servidores públicos que más gastan son los congresistas, ¿no apoya el proyecto para reducir sus salarios?

“Se habla de manera populista que hay que bajarle al sueldo de los congresistas para combatir la corrupción. No veo cómo se combate la corrupción rebajando un sueldo que se gana de forma legal. He sostenido siempre que los gastos son demasiados altos por su actividad política, no se les da ni el combustible. La discusión de los populistas es que bajando el salario se arregla el problema de la corrupción y eso no es cierto. Además, es inconstitucional, se puede hacer pero para futuras elecciones, porque son derechos adquiridos”.

¿La única manera de que mejoren las relaciones entre Gobierno y Congreso es con cuotas burocráticas?

“Considero que la forma que ha impuesto el presidente Duque de relación con el Congreso es la que debe continuar, independiente de que en el futuro haya o no representación, sino que los partidos se sientan con algún apoyo o con alguna identidad política con los ministros”.

En la oposición hablan de censura. Ahí aparece el episodio cuando usted le apagó micrófono a una estudiante y cuando Petro le pidió réplica después de la proyección del video de los billetes. ¿Usted promueve la censura?

“Eso ha sido más mediático que otra cosa. No le he apagado el micrófono a nadie. A muchos senadores, inclusive, se les apaga el micrófono cuando el tiempo se limita como lo hicimos con proyectos como la ley de financiamiento. Se habían inscrito más de 70 senadores para intervenir, entonces en ese momento hay que limitar el tiempo y el sistema de la plenaria da para eso. Cuando la estudiante habló tenía el tiempo; me pidieron la palabra para una estudiante y hablaron dos, entonces se les dieron tres minutos y se les acabó el tiempo. Pero no me enredo en eso, en lo que ustedes los medios manejan como que yo apago el micrófono y no doy réplicas”.

¿Y con la oposición?

“Ellos de cualquier cosa se pueden quejar menos de falta de garantías del presidente del Senado. La queja la tengo siempre de las bancadas independientes y de Gobierno porque le doy más la palabra a los de la oposición según ellos. En el Congreso se quejan de todo así tengan más la palabra”.