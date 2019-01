Concejo y Asamblea tendrán un año retador y agitado en lo político

El analista político y columnista Juan David Escobar considera que la aspiración a la alcaldía de Mejía es apresurada, aunque reconoce su capacidad de hacerse visible. “Es el único que elaboró una estructura sólida para aspirar a cargos futuros. No se quiere quedar sin el pan y sin el queso, se lanza ahora para medir la fuerza que tiene, pero también está pensando para dentro de cuatro años”, dijo Escobar. Para él, Mejía utilizó el Concejo como trampolín, lo cual no es malo, pero podría generar confusión en el electorado por el doble interés.

La labor de los dos también estará marcada por un año de elecciones, que en el caso de Mejía es más sonoro porque ejercerá la presidencia del Concejo y al tiempo será precandidato, un hecho que él no lo ve con malicia sino como una oportunidad para demostrar que tiene capacidad y liderazgo para gobernar, dice.

Ni el alcalde Federico Gutiérrez ni el gobernador Luis Pérez han sufrido una férrea oposición desde el Concejo y la Asamblea en sus mandatos.

Y la situación pareciera no tener cambios para este último año, periodo en el que es recurrente que los corporados se dediquen más a la política que a cumplir con sus funciones originales.

Para Escobar, en el Concejo de Medellín, salvo Luz María Múnera, del Polo Democrático, “no hay quien haga labor de control político, ni siquiera Bernardo Alejandro Guerra que se caracteriza por grandes denuncias, él también tiene simpatía por el Alcalde”.

Para el analista, es difícil oponerse a un mandatario con una aprobación de su gestión por encima del 90 %. Eso, sumado a la “empatía” con Gutiérrez, quien pasó varios años por el Concejo, le dieron según él un plus para que su gestión no fuera tan criticada.

Para el concejal Mejía, los debates de control político se han hecho porque, como toda administración, tiene errores y falencias. “Yo he tomado algunas decisiones que me han costado enfrentamientos fuertes al interior del Centro Democrático, defendiendo proyectos de Federico como el tema de las acciones de EPM con Isagén, pero cuando veo que se está equivocando lo he salido a decir”, indicó.

Aunque algunos diputados se han desmarcado de la administración de Pérez, más allá de debates sobre Hidroituango y presupuesto, el Gobernador ha tenido un mandato relativamente tranquilo.

“Este año habrá control político con el tema de presupuesto porque no ha sido suficiente. El presupuesto es el instrumento para ejecutar el Plan de Desarrollo y por eso es posible que algunas obras queden para ser inauguradas años posteriores”, afirmó el presidente de la Asamblea de Antioquia, Hernán Torres.