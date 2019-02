“Creemos”, con futuro incierto

juan carlos escobar

Docente, estudios políticos U. de A

Este tipo de movimientos responden a fenómenos efímeros que no resisten más de una o dos elecciones. Este año Creemos no va a tener la fuerza que tuvo cuando se lanzó Federico. A pesar de su aceptación en las encuestas, no es tan fácil reenganchar un movimiento que surge espontáneamente en medio de una contienda. A pesar del desprestigio de los partidos políticos, siguen teniendo vigencia y en Medellín el electorado es volátil, cambia con facilidad.