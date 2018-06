El camino de la paz de Santos a la de Duque

De esos puntos el primero a evaluar es la Justicia Especial para la Paz, JEP, concebida como el eje central del Acuerdo de paz con las Farc porque contiene el tipo de penas para los delitos cometidos por excombatientes.

El sí definitivo a la JEP ha tenido obstáculos que no han permitido que el proyecto vea la luz: la falta de quórum para su aprobación, la declaratoria de inhabilidades de varios congresistas a la hora de votar; y posponer la votación.

Esta cadena de aplazamientos tiene asidero, según lo expresado por varios congresistas y el mismo presidente electo, Iván Duque, en los cambios que a su juicio debería tener este sistema de justicia transicional.

“La reglamentación que se está adelantando es una ley estatutaria que no ha pasado por la revisión de la Corte Constitucional. Si el Congreso reglamenta una ley inexistente hay un vicio de forma”, señaló Duque.

Algunos congresistas se adhirieron a esa premisa de buscar los nuevos cambios expresados por Duque incluso antes de la campaña presidencial. Para tal efecto se creó una subcomisión que se reunió ayer con el nuevo presidente para conciliar las inconsistencias y llevar hoy lo conciliado al Congreso.

El senador Luis Fernando Velasco expresó que lo más probable es que la votación del sistema de justicia transicional se de en la próxima legislatura, situación con la que él dice no estar de acuerdo.

“Tengo la impresión que de alguna manera el proyecto ha tomado un ritmo más lento esperando el nuevo Gobierno. Si lo retrasa el Centro Democrático es coherente con lo que ha sido su debate, pero si lo rechazan sectores de la Unidad Nacional que votaron afirmativamente la reforma constitucional, es una actitud oportunista, lambona, que no se ve bien”, dijo Velasco.

Ante el panorama de un posible aplazamiento y con las vacaciones de los congresistas a la vuelta de la esquina, el presidente Juan Manuel Santos indicó que de no aprobarse hoy el proyecto para el funcionamiento de la JEP convocaría a sesiones extras porque en palabras del mandatario: “La paz tiene que estar por encima de cálculos políticos”. No obstante, los congresistas estarían obligados a discutirla, pero no a aprobarla y la reglamentación no se hundiría porque, al haber sido aprobada en primer debate, puede seguir su trámite en la nueva legislatura del 20 de julio.

Así mismo, el ministro del Interior, Guillermo Rivera, le respondió al presidente Duque la aprobación del sistema transicional puede darse porque la JEP no depende de la Corte “tiene vida gracias a la Constitución”.

Acto seguido indicó que las mayorías del Senado excluyeron la votación del proyecto para la JEP pese al llamado del Gobierno a su aprobación con mensaje de urgencia e insistencia, y expresó que “refleja la indolencia con las víctimas”.