El uribismo y la Farc coincidieron en reunión política en Frontino

El municipio de la región Occidente de Antioquia, Frontino, fue testigo de una impensada reunión hace una semana en la que estuvieron, en un mismo espacio, integrantes del Centro Democrático de esa localidad y líderes de la Farc como José Lisandro Lascarro, más conocido como Pastor Alape. Incluso, en uno de los videos se aprecia a Alape dirigiendo la charla, mientras es escuchado por John Jaime Carvajal, coordinador del Centro Democrático en el municipio y otros líderes del Partido Conservador, el Movimiento Alternativo Indígena y Social –Mais, Partido Liberal y Partido de la U.

Una vez el video fue publicado, el sábado 26 de enero, en redes sociales, el Centro Democrático emitió un comunicado en el que aclaran que aunque es cierto que fueron invitados a integrar una coalición de partidos, no estaban al tanto de la presencia de integrantes de la Farc en las conversaciones. “De esa participación no fuimos enterados hasta que estábamos allá, por respeto y por nuestros principios democráticos no nos retiramos y participamos de toda la reunión”, dice.

Juan Carlos Pineda, uno de los precandidatos del Centro Democrático a la Alcaldía de Frontino, dijo que no asistió al encuentro y que “no hemos hecho ninguna coalición con ningún partido. No estamos de acuerdo en una coalición con el partido de la Farc”.

Curiosamente, en un video se escucha a Alape decir durante la cita: “Tenemos la intención de llegar a un acuerdo para apostarle a una sola candidatura, una candidatura de unidad para la alcaldía, para la paz y la reconciliación”.