Investigación contra Uribe revive viejo debate

Mauricio Jaramillo

Analista político U. Rosario

Las dos figuras son políticas y está claro que cualquier pronunciamiento en uno u otro sentido tendría posiciones políticas detrás. Sin embargo, no creo que los magistrados hayan obrado con consideraciones políticas de por medio pues tienen un material probatorio bastante sólido, es muy difícil que tratándose de un personaje como Uribe vayan a tomar una decisión a la ligera. Sin embargo, no estoy diciendo que los magistrados sean ángeles muchas veces la justicia tiene intereses políticos y consideraciones de ese tipo, lo que no quiere decir que esta decisión sea política.