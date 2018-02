La campaña presidencial fractura a partidos políticos

Las candidaturas a la Presidencia no generaron unidad en los partidos en torno a un candidato, por el contrario, los desbarató por dentro. Quienes aspiran a una curul en el Congreso comienzan a jalar para su lado, en muchas ocasiones, pasando por alto las directrices de sus partidos. Así están las colectividades a 100 días de la primera vuelta.

El Partido Verde protagonizó la última fragmentación, pese a que sus directivos aseguran que ese tipo de polémicas son normales, la consulta interpartidista en la que participan Gustavo Petro y Carlos Caicedo generó una ruptura.

Por un lado, están quienes llegaron por el progresismo y respaldan a su jefe natural, Gustavo Petro, quien aspira a la presidencia por la Colombia Humana. Está un sector liderado por el candidato al Senado Antonio Sanguino que pide respaldar a Carlos Caicedo, en la consulta. Además, hay senadores, entre ellos Claudia López, que platean como único candidato en la Coalición Colombia a Sergio Fajardo.

López reconoce las divisiones y le parece natural que las personas que llegaron con Petro decidan apoyarlo. Pero sostiene que aunque los liderazgos se inclinen hacia algún lado, el voto de los ciudadanos es un responsabilidad personal que no se endosa y, en su caso, dice que la alternativa es Fajardo.

Por el lado del Polo Democrático, otro partido de la Coalición Colombia, el ambiente está igual. Las directivas expidieron una comunicación en donde piden a sus militantes “no intervenir en las consultas interpartidistas” porque no tienen candidato. Esto para evitar apoyos a Petro.

Si por la centro-izquierda llueve, por la Centro-Derecha no escampa. La consulta interpartidista donde participan Iván Duque, Marta Lucía Ramírez y Alejandro Ordóñez, ha hecho que los partidos participantes se dividan entre los candidatos.

Luego de consolidada la alianza, el Centro Democrático sacó un comunicado en donde exigía abstenerse de apoyar un candidato distinto a Duque, esto porque en la colectividad estaba tomando fuerza el nombre de Marta Lucía Ramírez.

El Partido Conservador no tiene candidato propio y, por eso, muchos de sus militantes están buscando las toldas de Germán Vargas Lleras, otros también quieren con Ramírez y también el nombre de Alejandro Ordóñez suena con fuerza entre los más radicales.

La colectividad realizó una encuesta en la que preguntó con quién querían aliarse para la Presidencia. El resultado fue a favor del exvicepresidente.

Otro partido sin candidato, La U, ha expresado su favoritismo por la fórmula ‘Mesy’ “mes y medio antes de las elecciones”. Sin embargo, varios parlamentarios se han fugado para las toldas de Vargas Lleras como Mauricio Lizcano.

En el liberalismo su candidato es Humberto de la Calle pero no lo han apoyado de manera decidida y la dirección de César Gaviria, más unir, ha generado una implosión.

La alianza con Clara López no cayó bien, y no ven una fórmula ganadora. Algunos se fueron con Vargas Lleras. Por ejemplo, el representante Mario Fernández, renunció a su aspiración para colocar a su esposa, Ana María Castañeda en una lista de Cambio Radical. Al interior de la colectividad señalan que hay parlamentarios que “aún no ha salido del clóset” y esperarán hasta después de ser elegidos para comenzar a negociar.

La crisis de los partidos como representantes de la ciudadanos es evidente, varios no tienen candidato propio y sus más importantes representantes, prefieren apostar a un carta ganadora que apoyar el candidato de la colectividad.