Las propuestas de Petro para acabar la corrupción

La misiva está firmada en su calidad de senador, pero como propuesta del Colombia Humana, que a propósito no obtuvo personería jurídica como partido.

Gustavo Petro estuvo en la reunión en la Casa de Nariño, convocada por el presidente Duque, donde se acordaron con las diferentes bancadas los proyectos de ley que serán radicados en el Congreso de la República.

Tras conocerse los resultados de la Consulta Anticorrupción, Petro señaló: “La consulta ha sido un éxito. Sí los corruptos se asustaron con los ocho millones que ahora se asusten con más de once millones. Las ciudadanías libres se han expresado con contundencia. La historia de Colombia ha cambiado. Le corresponde hoy a @IvanDuque presentar al Congreso la iniciativa del Estatuto anticorrupción que el pueblo ordena. No es Uribe, Duque, es la ciudadanía”, y argumentó que este mecanismo de participación popular no pasó el umbral, en parte, por el mal desempeño de su región, la Costa Caribe, en las votaciones.