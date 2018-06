Los alcances que tendrá la consulta anticorrupción

La consulta plantea otra reforma a la Constitución. El punto siete busca que los elegidos tengan un límite máximo de tres periodos en la misma corporación sea en el Senado, la Cámara, Asamblea, Concejo o Jal. Para realizar este cambio son necesarios ocho debates, pero necesitará de la voluntad política de los congresistas que se posesionan el 20 de julio para sacarla adelante.

El cuarto mandato busca realizar audiencias públicas para decidir las partidas presupuestales de departamentos y municipios. Según la senadora Claudia López, nunca los ciudadanos han hecho parte de ese tipo de comités para decidir en que se debe gastar el dinero de la nación.

Sin embargo, el decano de la Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas de la Universidad Central, Erick Behar Villegas, asegura estar de acuerdo en que “se implementen grupos de veeduría eficiente, pero no que se frene la ejecución en materia presupuestal. Si en un comité especializado 15 personas no son capaces de ponerse de acuerdo, no me imagino un grupo de 200 o de 500, no todas ellas con conocimiento y tratando un tema tan delicado”.

Así mismo, la reforma busca que los condenados por corrupción cumplan la totalidad de las penas en la cárcel y sin beneficios ni rebaja, por ejemplo, como el otorgado de casa por cárcel a Germán Trujillo, contratista del Estado que desvió 35 mil millones de pesos destinados a refrigerios escolares.

Según los promotores, es importante que los aspirantes a cualquier corporación publiquen su declaración de bienes para, en palabras de López, “contrastar lo que tienen con lo que hacen”. El punto cinco obliga a los congresistas a rendir cuentas de su asistencia y gestión en la corporación. Es decir, número de leyes aprobadas, proyectos presentados y debates a los que asistió.

Por último, se busca que la contratación se haga a través de pliegos que garanticen la participación de múltiples proponentes y permitan quitarle de las manos la ejecución a quienes se han apropiado de ella.