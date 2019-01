Sergio Fajardo destapa sus cartas para las elecciones

EL COLOMBIANO quiso conocer las posturas de los tres precandidatos que en la actualidad avanzan individualmente por firmas, sobre esta invitación que llegaría en los próximos días por parte del equipo de Fajardo.

Juan David Valderrama expresó: “nuestra campaña lleva un año en las calles, trabajando día a día. Los apoyos de personas y movimientos que quieran trabajar por Medellín serán bienvenidos siempre que tengamos afinidades en la forma de hacer política. Por ahora, seguimos concentrados en nuestro plan de gobierno y en nuestra candidatura independiente por el movimiento Todos Juntos. Con ellos compartimos principios y una visión de ciudad muy similar.”

Luis Bernardo Vélez dijo: “estamos en una propuesta ciudadana desde noviembre, cualquier decisión pasará por revisión del equipo político que lleva meses conmigo en este esfuerzo. Todo pasará por coincidencias programáticas con la ciudad, cuando eso se dé podríamos tener alianzas, pero por ahora no es oficial. Con Compromiso Ciudadano hay afectos y coincidencias políticas que no se pueden desconocer. No me creo el llanero solitario, la política es de alianzas y tampoco lo podemos descartar”.

Ambos sienten afinidad y cercanía con las causas fajardistas, aunque son conscientes de la ventaja que da la independencia de las firmas.

EL COLOMBIANO buscó a César Hernández y a Sergio Fajardo, pero no fue posible obtener una respuesta.