Martínez le pide al fiscal ad hoc asumir todo el caso de Odebrecht

Aunque el 13 de diciembre cuando la Corte Suprema de Justicia eligió a Leonardo Espinosa, como fiscal ad hoc para algunos temas de Odebrecht dejó claras sus tareas (ver recuadro), ayer el fiscal Néstor Humberto Martínez le pidió a la Corte que Espinosa –por economía procesal– (evitar tramitología), asumiera todo el caso de corrupción de la multinacional brasileña.

En otras palabras, lo que busca Martínez con esta petición es desentenderse por completo de los casos que tengan que ver con Odebrecht.

En el comunicado que emitió ayer dice textualmente que le solicita a la Corte “que las actuaciones que ocasionalmente lleguen al despacho del Fiscal General en todas las líneas de investigación del denominado caso Odebrecht, se remitan directamente al conocimiento del Fiscal Ad Hoc que se designe, para impedir que se suscite en el futuro una tramitología ineficiente de impedimentos y nombramientos para cada caso”.

Este impedimento surgió debido a que 14 de enero de 2019 llegó al despacho del Fiscal General una solicitud de aplicación de principio de oportunidad en favor de Juan Sebastián Correa. Como consecuencia, el fiscal Martínez y la Vicefiscal María Paulina Riveros se declararon impedidos para conocer asuntos específicos de su competencia en una de las líneas de investigación del caso Odebrecht.

Las razones del fiscal para no revisar el caso de Correa son dos y las hizo públicas ayer a través de un comunicado de prensa: la primera, haber conceptuado en condición de abogado que la construcción de la vía Ocaña- Gamarra debía ser objeto de licitación, y la segunda, “dado que Juan Sebastián Correa, exsecretario privado y hombre de confianza del señor Luis Fernando Andrade será testigo en contra del exdirector de la ANI, se configura un impedimento ante la pública, mutua y sobreviniente animadversión entre el Fiscal General y el señor Andrade, al punto que este último se ha referido al jefe del ente investigador como su “enemigo”.

También en el mismo comunicado, la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, señaló que los impedimentos y recusaciones solo proceden para los funcionarios ( otros fiscales) que se encuentren conociendo directamente de las actuaciones, por lo que es improcedente avalar recusaciones del Fiscal General, cuando el asunto no se encuentra bajo su despacho.

Es decir, la Corte deja claro que el fiscal no tiene que declararse impedido debido a que él no conoce directamente del asunto ya que es la Fiscalía, como tal, la que está al frente del proceso. Asegura que los motivos de impedimento deben entenderse en relación con el funcionario que está a cargo del asunto, en este caso Odebrecht. “Sin embargo, tal condición no se cumple porque el Fiscal General no ostenta dicha calidad respecto de la investigación (Odebrecht) frente a la cual se pretende su dimisión (...), este trámite lo dirige la Fiscalía”.