Matices en el Centro Democrático sopesan aspiraciones en Antioquia

Con la renuncia de la concejal Nataly Vélez a la precandidatura, la puja por el aval uribista para la Alcaldía de Medellín quedó entre cinco aspirantes. Según conoció EL COLOMBIANO, hay dos bloques, uno integrado por el empresario Luis Fernando Begué, la diputada Ana Cristina Moreno y el exsenador Alfredo Ramos. En el otro está el exconcejal y exsecretario de la administración local Nicolás Duque, y el actual presidente del Concejo de Medellín, Jaime Mejía.

En el primer grupo, Ramos y Moreno son los fuertes. Si bien Ramos arrastra apoyos como hijo de Luis Alfredo Ramos, al tiempo no le permitiría consolidarse con todas las bases uribistas. Moreno por su parte tendría más simpatía con la gente más cercana a Uribe y, además, un fuerte respaldo empresarial en el que sobresale William Vélez Sierra.

De Nicolás Duque se dice que genera unión en el uribismo y que está sumando congresistas a su propuesta. Mejía no desistió de su postulación a pesar de que en caso de no ser el elegido, no podrá reelegirse en el Concejo por el Centro Democrático en esta contienda de 2019.