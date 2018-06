“No nos sentamos a negociar con partidos”

Según Ramírez, la estrategia para ganar la presidencia en esta ronda es visitar regiones y hablar con la gente mostrando el programa de gobierno del candidato, pues la agenda está tan apretada, que decidieron no participar en los debates de los medios de comunicación. Según la fórmula vicepresidencial de Duque, los partidos que se han unido a su campaña lo están haciendo sin esperar nada a cambio y con el compromiso de derrotar la corrupción.

“Totalmente. Aquí ningún partido puede decir que hizo algún tipo de acuerdo. Quienes se han sumado nos han dicho que les gusta nuestro programa, pero a este no se le han hecho modificaciones. Ni más faltaba uno hacerle recortes al programa cada vez que llega un partido. Nosotros no nos sentamos a hacer negociaciones, tenemos un proyecto con distintos matices y queremos que las discusiones sobre los temas importantes se hagan en el Congreso con las bancadas”.

“Recibimos el apoyo de algunos partidos como el Conservador, La U y Cambio Radical, en otros casos solo parte de las colectividades que han anunciado su apoyo, pero con toda certeza aquí no ha habido ningún acuerdo con ninguna maquinaria. Mal haría yo haberme pasado los últimos 12 años de mi vida peleando contra esas estructuras para terminar con las manos amarradas por ellas. Le insisto, no tenemos ningún acuerdo con las maquinarias de ningún partido ni con las estructuras políticas regionales”.

“Iván y yo estamos trabajando 18 horas al día, el país está agotado de los debates y hoy por hoy tenemos una agenda completamente copada hasta el 17 de junio. No estamos asistiendo a eventos juntos porque no damos abasto, hay ciudades y departamentos donde la gente insiste en que debemos volver. El tema de las asistencias se nos volvió difícil porque cada medio, universidad y gremio quiere un debate, si uno va a uno tiene que ir a todos. Decidimos concentrar nuestro tiempo viajando, recorriendo el país, hablando con la ciudadanía y creemos que va a ser muy difícil asistir a más debates”.

“Lo más importante es que Antioquia le ha aportado muchísimo a Colombia, un proyecto de esa magnitud no es solo para el bienestar de los paisas, sino para generar energía para todos los colombianos. Dijimos que el gobierno debe ser generoso en dar respaldo porque aquí se trata de salvar vidas por encima de todo. No sabemos cómo el otro candidato criticó a EPM, a Hidroituango, a la Alcaldía y a todo el mundo. Hay que unificar esfuerzos del gobierno nacional y departamental para que esta crisis no genere ni pérdidas de vidas humanas, ni costos económicos más allá de lo razonable”.