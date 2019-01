Derechas vs izquierdas, bandera para 2019

La favorabilidad de Iván Duque influirá directamente en las elecciones regionales. Aunque llegó con una imagen disparada, hechos impopulares como el intento de gravar con IVA la canasta familiar, protestas sociales, videos cantando y bailando, y una compleja relación de ministros con el Congreso llevaron a bajar sus índices de favorabilidad. La muerte de Guacho le dio un segundo aire y finalmente el balance en el Congreso no fue del todo negativo. Según la encuesta Yanhaas, de noviembre, su desfavorabilidad es de 62%, la aprobación solo de 30%. “El presidente debe lanzar una bandera concreta, hasta el momento ha lanzado planes como ‘El que la hace la paga’ o el del agua, pero con efectos que no dicen nada. No ha encontrado identidad de gobierno”, dice el politólogo y docente de la U. Nacional, Miguel Silva.