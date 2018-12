Uribe choca, de nuevo, con la Corte Suprema de Justicia

Uribe en un trino señaló al magistrado de quererlo ver en la cárcel . “Mientras Álvaro Uribe no esté en la cárcel no habrá reforma a la justicia”.

Magistrado José Luis Barceló, Presidente de la Corte Suprema, mi investigador, TRANSCRIBO SIN COMENTARIO: “Mientras Álvaro Uribe no esté en la cárcel no habrá reforma a la justicia”

La respuesta de José Luis Barceló no tardó en llegar. “Nunca he hecho tal afirmación. No entiendo cómo y para qué el senador se inventa semejante afirmación. El suscrito no ha hecho ni hará ese tipo de comentarios, y menos como presidente de la Corte Suprema de Justicia. En síntesis: no es verdad la afirmación del señor Uribe. Nunca he hecho ese comentario ni en público ni en privado. A palabras necias, oídos sordos”, le dijo al diario El Espectador.

Y luego, la Corte usó sus redes sociales para también responder. “Se trata de otra falsa noticia en campaña de desprestigio. Con respeto, invito al senador a creer más en las instituciones que en falsos aduladores”.