Polémicas renuncias de congresistas por elecciones

los casos que no se concretaron

El senador del Polo Democrático Alexander López quería ser gobernador del Valle. En una carta indicó las razones para no renunciar a su curul. “Opté por seguir en el Senado, debido al mandato popular que recibí de las personas que creen en nuestro proyecto político y al compromiso que asumí con las madres comunitarias...”. Antonio Navarro, candidato a la Alcaldía de Bogotá, afirmó que no se presentó al Senado en las elecciones anteriores porque no ve “correcto con los votantes ser elegido a un cargo y renunciar a los pocos meses”.