Sergio Fajardo descartó coalición con Petro y con Humberto de la Calle

“Tenemos listas al Congreso en el Polo Democrático y la Alianza Verde. No se pudo hacer la lista conjunta con estos y Compromiso Ciudadano, porque no pasó la reforma política. Tenemos unas bases programáticas. Somos una coalición ejemplar, y todos quieren con nosotros”.

No obstante, en diálogo con EL COLOMBIANO, el exgobernador dijo que quienes proponían alianzas estaban en todo su derecho, pero enfatizó que la posición que tomó la Coalición Colombia sigue vigente y que no participará en ninguna consulta interpartidista el 11 de marzo.

Pedro Pemberty, director del Departamento de Ciencia Política de la U. Nacional, sede Medellín, dijo que más que la posición de Fajardo es la decisión de sus otros “socios”, que solo quieren que él trabaje para sus listas de Congreso, para asegurar la personería jurídica. “Es el precio que tiene que pagar Fajardo por esa unión”.

Al respecto, Angélica Bernal, docente de Ciencia Política de la U. Jorge Tadeo, dijo que la alianza posible para Fajardo ya está hecha y quiere ser el candidato y no lo va arriesgar más. “Es equivocada no que no participe en una consulta, pero puede estar pensando en no perder votos con su electorado de derecha”.