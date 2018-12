Lanzan estrategia para erradicar el trabajo infantil en Colombia

El Ministerio de Trabajo lanzó este sábado la estrategia ‘Trabajar no es tarea de niños’ con la que se busca sensibilizar a los colombianos sobre la importancia de prevenir y erradicar el trabajo infantil en el país, y más en la temporada decembrina donde el número de casos aumentan.

“Vimos necesario iniciar esta estrategia pedagógica y de sensibilización porque en esta época decembrina los indicadores de trabajo infantil incrementan. En Colombia, 796.000 niños, niñas y adolescentes, entre 5 y 17 años, trabajan. Esta tasa total nacional, que se ha reducido paulatinamente en el país, se ubica actualmente en 7,3 %. Sin embargo, tenemos que aunar esfuerzos para erradicar completamente esta práctica que atenta contra los derechos de nuestros niños”, explicó Alicia Arango, ministra de Trabajo.

De acuerdo con la funcionaria, el Gobierno Nacional, en el Plan Nacional de Desarrollo, se ha propuesto reducir la tasa de trabajo infantil en 5,5 % al 2022. “Es una meta que queremos y vamos a lograr, pero necesitamos de la ayuda de los padres de familia, los empleadores y demás entidades que también se preocupan por eliminar estas prácticas”, indicó Arango.

Los departamentos con mayor reporte de casos identificados en trabajo infantil y sus peores formas son: Antioquia con 24.770 casos, Boyacá (13.052), Tolima (7.631), Cundinamarca (8.168), Bolívar (7.501), Valle del Cauca (3.398), Nariño y Cauca con 2.643 y 1.330 casos, respectivamente.

“Las cifras en el total nacional, a corte de 2017, demuestran que los sectores que concentraron mayor número de niños, niñas y adolescentes trabajadores fueron la agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca (44,4 %) y comercio, hoteles y restaurantes (30,1 %), industria manufacturera (11,0 %) y servicios (7,0 %)”, explicó la jefe de la cartera laboral.

El Ministerio del Trabajo también aseguró que cuenta con el Sistema de Información Integrado para el Registro y la Erradicación del Trabajo Infantil y sus Peores Formas (SIRITI), el cual ha reportado, con corte a diciembre, un total de 113.634 niños identificados en condición de vulnerabilidad en el país.

“Nuestros niños, niñas y adolescentes no deberían estar trabajando. Su único deber es estar en sus escuelas estudiando y no expuestos a todos los peligros que conllevan todos los trabajos que realizan. Todos los colombianos debemos entender esto y no permitir que siga sucediendo. Dejemos de ser cómplices, los invito a denunciar los casos de trabajo infantil en la línea de protección a niños, niñas y adolescentes 141 del ICBF”, señaló Arango.

Finalmente, el ministerio explicó que la mayor incidencia de estos casos de trabajo infantil se presentan en los sectores con mayor informalidad laboral con 15.119 casos, en donde agricultura se registran 6.661 casos, seguido de minas y cantera (3.146) y construcción (1.089).

Asimismo, estos casos se vienen presentando en edades de entre los 15 y 17 años que representan a 27.312 niñas y 33.163 niños en el país.