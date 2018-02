Un año de diálogos oxigenó al Eln

En el papel los avances de la mesa de Quito, que hoy cumple un año, no son importantes, es más, como diría Víctor de Currea Lugo, uno de los analistas más cercanos a este proceso de paz, esta negociación parece más dos monólogos que un diálogo.

El Gobierno y el Eln no han logrado hasta ahora ningún acuerdo a futuro y el compromiso de dejar la mesa en un punto de no retorno para el momento en que un nuevo mandatario llegue a la Casa de Nariño, al parecer, no se concretará. La guerrilla no ha mostrado ningún afán y, según Eduardo Álvarez Vanegas, coordinador del área de Dinámicas del Conflicto de la Fundación Ideas para la Paz, ahí estuvo el desencuentro fundamental.

El Gobierno Nacional aseguró que el cese el fuego bilateral nacional de 101 días y las audiencias preparatorias del punto 1 de la agenda, en las cuales se escucharon a 211 organizaciones sociales, gremiales, estatales y de la sociedad civil, “fueron una clara demostración de que la mesa de diálogo puede ofrecer resultados ciertos y constatables por las comunidades y el país entero”.