Duque habría aceptado la renuncia de Bieri a la gerencia de RTCV

¿Qué pasó?

El pasado 7 de diciembre Santiago Rivas denunció a través de sus redes sociales que ‘Los Puros Criollos’ se dejaría de emitir tras su aparición en un video que criticaba la Ley MinTic afirmación que fue contrariada por Juan Pablo Bieri como gerente de RTVC quien dijo que se debía a un cambio en la parrilla de programas.

El 23 de enero ‘La Pulla’ junto a la Flip y la Liga No Silencio, publicaron unos audios en que se escucha a Bieri pedir que saliera el programa del aire por aparentes diferencias personales con Rivas.

“Lo cambiamos de horario. Matamos la producción. Lo ponemos tres de la mañana, no tengo ni idea, pero no puede ser, él no sabe, digamos no tiene ni idea de lo que está diciendo, y segundo se está burlando del Estado, se está burlando de la entidad, que le da de comer y le paga un sueldo”, se escucha.

En otra parte de la gración se escuchar a Bieri decir “Y si se vuelve hacer Los Puros Criollos, se hace con otra persona. No hay posibilidad de que él lo vuelva a ser. No hay posibilidad que en esta gerencia Santiago vuelva a trabajar con esta gerencia, con esta empresa, en ninguna coproducción o producción”.

El 24 de enero, Bieri se refirió al tema en Twitter y aseguró que “He puesto a disposición del presidente Iván Duque el cargo de Gerente de RTVC. Con la conciencia tranquila y la frente en alto, espero que la verdad cabalgue más rápido que las injurias y las calumnias”

Días después agregó que”me grabaron ilegalmente, una conversación acalorada, dije cosas que nunca se cumplieron. La verdad: los Puros Criollos nunca han salido del aire, ni cambiaron horario. Mis actos administrativos son los que demuestran mi gestión”.

