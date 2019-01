“Exigimos a Cuba que esos criminales sean entregados”: Duque sobre delegación del Eln

En el marco del Taller Construyendo País de San Andrés, el presidente de la República, Iván Duque Márquez, volvió a insistir a Cuba en que capture a los miembros del equipo negociador del Ejército de Liberación Nacional (Eln) sin respetar los protocolos firmados por el Estado colombiano, los países garantes y está guerrilla para el levantamiento de la mesa de diálogos.

“Le exigimos respetuosamente al Gobierno de Cuba que esos criminales sean entregados a la justicia colombiana porque no existen protocolos para legitimar un acto de barbarie como el que se cometió. Lo que ocurrió hace unos días no es nada distinto a un hecho execrable, a un acto terrorista que no tiene ningún tipo de perdón porque fueron muchachos, desarmados, estudiantes los que fueron víctimas de semejante acto dantesco”, dijo el Presidente.

Duque añadió que celebra que el Estado colombiano está respondiendo de manera unificada, luego de que se comprobara que el Eln fue el responsable de cometer el atentado terrorista en el Escuela de Cadetes Francisco de Paula Santander, que dejó 21 personas muertas.

Recordó que los jueces han dictado órdenes de captura a los responsables del hecho y la Fiscalía General de la Nación ha procedido con las circulares rojas.

El mandatario sostuvo que Colombia cuenta con el respaldo de Brasil, Chile y la Organización de Estados Americanos en la exigencia del Gobierno para que los autores del atentado sean judicializados.

“Quiero reiterarle a los colombianos que no vamos a dejar que nos pisoteen como sociedad y que vamos a garantizar que esos criminales respondan ante la justicia”.

Cuba y Noruega han dicho que el Gobierno colombiano debe respetar los protocolos firmados durante el proceso de diálogos con el Eln para levantar la mesa de negociación. Allí se contempla que los miembros de esa guerrilla deben ser devueltos a las condiciones en las que se encontraban antes de iniciar la negociación.