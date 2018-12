¿Quién es quién en la terna para el fiscal ad hoc?

Además, existe un tercer y último expediente del que pidió apartarse el fiscal. Se trata del litigio entre el empresario Carlos Mattos y la compañía Hyundai, pues Martínez fue el defensor del empresario. Sin embargo, este no contaría para el rol del fiscal ad hoc, pues su designación gira solo en torno al escándalo de Odebrecht.

Y aclaró que, por lo general, esos nombramientos son ad honorem, es decir, que no tienen pago alguno. “Ese cargo no posee un procedimiento en el tema presupuestal”, dijo el jurista.

“Es una persona totalmente autónoma, que podría usar a la Fiscalía o pedir al Presidente que le asignen personal o recursos según las necesidades que exponga, pero, por lo pronto, no está previsto”, explicó el exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia Jaime Arrubla .

Abogada barranquillera con especializaciones en Derecho de familia y procesal civil. Actualmente oficia como magistrada de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia y, entre 2016 y 2017, ocupó la presidencia de esta corporación.

En su trayectoria como jurista ejerció durante tres años el cargo de procuradora delegada de la Sala Disciplinaria de la Procuraduría General.

En su experiencia académica se destaca que ha ejercido como catedrática de Unicosta

y las universidades del Norte, Libre y Simón Bolívar de Barranquilla en Derecho Probatorio, Procesal Civil y de Familia.

A Favor

Su amplia trayectoria como jurista y el conocimiento de la Corte Suprema de Justicia la convierten en la más experimentada de los tres a la hora de presentar resultados de las investigaciones.

En contra

Su condición de magistrada de la Corte Suprema de Justicia va en contravía a lo expresado por el presidente de la corporación, José Luis Barceló, qué ha declarado querer una elección veloz.

En ese sentido, en su condición de compañera de sala, muchos magistrados podrían declararse impedidos para votar por ella, lo cual alarga el trámite de elección.

Según Duque

“Tiene una larga trayectoria jurídica y es una mujer que tiene todas las condiciones profesionales y éticas para ser puesta a consideración”, aseguró el presidente.

Su reacción

“En principio pienso que no debería renunciar a la Corte de ser elegida fiscal ad hoc. Este sería un trabajo paralelo al que hago en el alto tribunal y la discusión que podría plantearse es si es un cargo público o es el estudio de un expediente judicial, lo cual no configuraría como otro trabajo. Este tema tiene muchos vacíos legales. Cuando miré bien con mis asesores, consideramos que el fiscal ad hoc no es un nombramiento en un cargo”, aseguró la magistrada Cabello.