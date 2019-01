Rechazo al ataque que enluta a todo el país

Bajo el marco del Derecho Internacional Humanitario, la Policía hace parte de las Fuerzas Armadas y en el caso colombiano, también parte del conflicto.

Sobre esto, el DIH afirma que “las partes en conflicto harán distinción, en todo momento, entre población civil y combatientes, con miras a preservar a la población civil y los bienes de carácter civil. Ni la población civil como tal, ni las personas civiles serán objeto de ataques. Éstos sólo estarán dirigidos contra los objetivos militares”. Acogidos al derecho internacional no sería catalogado como “terrorismo”.

Pero, más allá de los tecnicismos, el hecho causó miedo en el país y en Bogotá, en especial, a los alrededores de la escuela de Policía. Por eso, para el presidente Iván Duque, el asunto es claro: el atentado en las instalaciones educativas de la Policía fue un acto terrorista.

“Este es un ataque en un centro académico donde había jóvenes y estudiantes desarmados. Es un ataque no solo contra la juventud ni contra la Fuerza Pública ni contra nuestros policías. Es un ataque contra toda la sociedad. Este demencial acto terrorista no quedará impune”.

Sobre el método utilizado, en el que el implicado murió ejecutando el ataque, César Álvarez, experto en terrorismo de la Universidad Charles Sturt de Australia, afirma que “esta es una de las primeras veces, si no la primera, que se da un acto con estas características; que una persona lo lleve a cabo de forma similar como lo hacen organizaciones islámicas o yihadistas, esto no se había visto en Colombia, por lo menos no recientemente. No hay que dejar a un lado los intereses de varias de esas organizaciones de moverse por la región”.

Mientras se esclarece lo ocurrido, la directiva presidencial es clara: “orden a las Fuerzas Militares y a la Policía Nacional para que desplieguen todas sus capacidades de inteligencia y determinen, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, quiénes son los responsables de este cobarde ataque, y prevengan cualquier acción criminal”.