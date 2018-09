Récords vergonzosos en siembra y producción de coca

Garzón asegura que aún no se sabe cuál es el tope al que podría llegar la producción de coca, porque en este asunto confluyen dos inercias: “la de la política de seguir cometiendo los mismos errores y la de esas comunidades que dependen de las economías ilegales”, si no se paran ambas condiciones, nunca habrá solución.

La explicación es que en algunas regiones del país no han sido atacadas por la autoridad. Las cifras así lo muestran: en 2012 se producían 5,2 toneladas de cocaína por cada hectárea sembrada al año, en 2017 fueron 8,2 toneladas, argumentó Leonardo Correa , coordinador del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos en Colombia (Simci).

En cuanto a la sustitución, 54.000 familias firmaron acta de compromiso para erradicar de manera voluntaria sus cultivos de coca, pero muchas no alcanzaron a arrancar las plantas antes del 31 de diciembre. Los efectos positivos de esta iniciativa podrían verse reflejados en el informe de 2018, aunque el programa está desfinanciado (ver paréntesis).

Dice Garzón que el “Estado erradicó donde pudo”, dada la presencia de actores armados que, en un afán por controlar los cultivos, no permitían el paso de la Fuerza Pública. Tomando los 11 municipios que concentraron el mayor número de hectáreas en 2016, se encuentra que, con excepción de Tumaco (Nariño), los niveles de erradicación manual fueron bajos. En las imágenes satelitales del documento puede observarse cómo las manchas claras han ido disminuyendo, mientras los clústeres se oscurecen (ver infografía).

Al respecto, el general (r) de la Armada Rafael Colón , aseguró que “el gobierno debe mandar señales de acciones inmediatas porque el país no da para más experimentos”.

Pese a la prohibición de la Corte Constitucional, el Ejecutivo considera que sin glifosato la lucha contra el narcotráfico está perdida, ya que desde que se dejaron de fumigar los cultivos, hace dos años, estos se duplicaron.

En un fallo de tutela, en abril del 2017, la Corte aplicó el principio de precaución con el objetivo de prohibir que “se retome el uso del glifosato en el programa de erradicación de cultivos ilícitos en forma de aspersión aérea”.

¿La razón? La Corte reiteró que el uso del glifosato aplicado así puede afectar la salud humana y poner en peligro no solo a las comunidades en donde hay cultivos de hoja de coca, sino al medio ambiente en su conjunto.

Así que el Gobierno busca las estrategias para cumplir los requisitos de la Corte para volver a asperjar: demostrar la ausencia de daño para la salud y el medio ambiente; realizar la consulta previa con las comunidades étnicas que pudieran resultar afectadas, y que las instituciones que realicen los estudios y la planeación de la aspersión no sean las mismas que ejecuten. Si esto no es posible, el Consejo Nacional de Estupefacientes debe buscar otro químico, no tóxico, para acabar con la mata de coca.

Ya el ministro Botero ha dicho que Colombia tiene que volver al glifosato, “no hay mejor herbicida”, y lo que pasa, según él, es que “estas mafias se han encargado de formar frente a la opinión pública sus efectos dañinos, que como todo químico los puede tener. Pero lo necesitamos”.

Finalizando el gobierno anterior, la Comisión Nacional de Estupefacientes aprobó el uso de glifosato en drones, lo que disminuía el área afectada con el herbicida, pero es problemático, ya que los grupos armados, e incluso los campesinos inconformes, los pueden derribar.

Sin embargo, para el general Colón, la acción integral del Estado no debe dar preponderancia al glifosato ni a la erradicación forzosa, sino que deben entenderse como parte de un todo, que debe contar, especialmente, con inversión en bienes públicos.

“Ya vimos que la aspersión sola fue un error, por ejemplo en Nariño entre 2001 y 2005 se asperjaron 300.000 hectáreas, pero cada año la cifra de hectáreas cultivadas aumentaba. No es la panacea. Solo se solucionará el problema si hay una estrecha coordinación entre las agencias y entidades”.