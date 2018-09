¿Qué tendrá la Reforma a la Justicia que presentará hoy el Gobierno?

En el borrador de discusión de la Reforma a la Justicia destacan tres ejes principales:

Eje 1: Probidad, transparencia e integridad en la administración de justicia

- Al Procurador, al Auditor y al Registrador los elegirá el Congreso por convocatoria pública. La Corte Suprema de Justicia preserva la función de elegir al Fiscal.

- Los magistrados de las altas cortes y los miembros de la Comisión de Carrera Judicial no podrán recomendar a nadie para un órgano de control o la Rama Ejecutiva. La sanción será de pérdida del cargo. Aparte, sus parientes no pueden trabajar en órganos cuyos titulares hayan designado y después de dejar el cargo no pueden litigar directa o indirectamente ante su jurisdicción, durante cuatro años. En ese tiempo, tampoco pueden postularse a cargos de elección popular en el mismo término.

- Se regularán las mayorías y el quórum para elegir. Si no se logra la elección en una primera votación, las mayorías requeridas van descendiendo para evitar los bloqueos institucionales.

- Se permitirá a las Salas Plenas, con mayoría calificada, suspender a los magistrados cuya conducta afecte gravemente la confianza pública en la corte.

- Serán veinte años el tiempo de experiencia requerido para aspirar a ser magistrado de alta corte.

- Cuando los magistrados de altas cortes, el Fiscal, el Procurador, el Contralor, el Registrador y el Auditor sean seleccionados en primer término, se celebrará una audiencia pública para que la ciudadanía pueda examinar los antecedentes del nominado.

- Aunque se mantiene el fuero previsto de la Comisión de Acusaciones, se radicará una reforma a la Ley 5 de 1992 para que la Cámara de Representantes y el Senado ejerzan rápidamente la función de acusar o no a los funcionarios aforados.

- Se creará la Comisión de Disciplina Judicial, elegida por la Comisión de Carrera Judicial por concurso de méritos. Será independiente del nuevo órgano de gobierno y tendrá jerarquía de Tribunal.

- Cambian los periodos institucionales para el Fiscal (coincidente con el del Presidente), para el Procurador (dos años de cada periodo presidencial) y Auditor.

Eje 2: Eficiencia, eficacia y calidad de la administración de justicia

- Para postularse a magistrado de Corte Suprema de Justicia y Consejo de Estado, el candidato deberá acreditar al menos cinco años de experiencia como juez o magistrado de tribunal, dentro de los veinte años que en total exige el proyecto norma.

- La coordinación, el gobierno y la administración de la Rama Judicial se le confiará a tres órganos: la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial (conformada por los presidentes de las altas cortes, el Fiscal, y las bases de la Rama Judicial), la Dirección General de la Rama Judicial (conformada por un Consejo Directivo y un Gerente) y la Comisión de Carrera Judicial (conformada por tres comisionados, abogados con requisitos mayores a los de los magistrados de las altas cortes).

- Se reducirá a dos años los periodos para los presidentes de altas cortes.

- Se permitirá al juez de control de garantías dictar sentencia en los casos de aceptación de cargos, sin requerirse más trámites ni cambio de juez.

- Se garantizará una tasa mínima de crecimiento del presupuesto de la Rama Judicial, establecida en el Plan Nacional de Desarrollo para cada cuatrienio. El Congreso debe respetar esta tasa.

Eje 3: seguridad jurídica

- Se establece expresamente que las sentencias de unificación proferidas por las Altas Cortes obligarán a los jueces de conformidad con lo que establezca la ley. A la Corte Suprema de Justicia se le da la función explícita de unificar la jurisprudencia.

- En el refuerzo de la acción de tutela, se reforma el artículo 86 de la Constitución para: (i) exigir legitimidad de quien la ejerce, (ii) que no sea en cualquier tiempo (iii) que el juez que conozca de la acción de tutela pertenezca a la jurisdicción y especialidad del asunto objeto de amparo y (iv) se delega a la ley la regulación del plazo, competencia, procedimiento y las causales de la tutela contra providencias judiciales.

- Las cortes solo pueden comunicar sus sentencias cuando estén firmadas por todos los magistrados y se encuentren registrados los salvamentos y aclaraciones de voto.