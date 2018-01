Los siete retos en siete meses que le quedan a Santos

En la tarea de establecer un marco jurídico para que se facilite el sometimiento a la justicia de los integrantes de las bandas criminales, Pedro Pemberty , director del Departamento de Ciencia Política de la U. Nacional, cree que el jefe de estado “no debe meterse en legalizar a las bacrim, eso lo debe tratar el nuevo gobierno. Lo de las bacrim no porque es muy complejo, toca muchos sectores interesados y él ya no tiene juego político para convocar consensos. Va a pasar lo mismo de La Habana, se vuelve asunto de Gobierno y no de Estado”.

Luego de terminado el mecanismo especial de fast track en el Congreso de la República, el Gobierno decidió utilizar, para los proyectos que no fueron aprobados, el mensaje de urgencia.

Entre esas iniciativas están el de sometimiento a la justicia de las bacrim, la ley que da beneficios judiciales a los pequeños cultivadores, el Catastro Multipropósito, la ley de reserva forestal, la regulación de la jurisdicción agraria, las garantías para la protesta social y la que reglamenta algunas normas del Plan Nacional de Desarrollo relacionadas con el Acuerdo de Paz, algunas de estas normas ya tienen varios debates mientras que otras a penas se van a comenzar a discutir.

Además está el problema generado por las 16 circunscripciones de paz que están en un limbo jurídico.

Juan Carlos Ruiz profesor de Ciencia Política de la Universidad del Rosario asegura que sumado al poco tiempo que tiene el Gobierno “le queda muy poco capital político que lo dilapido en el manejo burocrático y clientelar, en este momento es un gobierno sin margen de negociación pues no puede conceder nada, además hay que sumar la imagen desfavorable que tiene el jefe del Estado. El Estado no tiene los recursos suficientes el para solventar esa implementación, el problema será para el nuevo presidente”. Y agrega que en materia práctica el mensaje de urgencia no va a tener ningún impacto pues los parlamentarios están en campaña, el Gobierno no aprovechó para sacar las leyes cuando podía”.