Siga estas sugerencias de expertos para tener una buena salud

Promover la buena salud no es nuevo; siempre se ha reconocido lo útil de este camino. En 1986, la Organización Mundial de la Salud (OMS), motivó a los Estados del mundo para favorecer la participación efectiva de la población, facilitando la autoayuda y animando a las personas a encontrar su manera de promocionar la salud de sus comunidades.

Santiago Rojas Posada, en su libro Una maestra llamada enfermedad (2017), sugiere a los lectores poner de su parte para mantenerse saludables y no siempre esperar recibir de una entidad oficial y/o privada las condiciones necesarias para evitar enfermedades. Aclara que su papel es esencial, usted no debe bajar la guardia. La participación de su parte debe ser activa, pues las instituciones no son perfectas y no siempre cumplen con esos naturales y deseables objetivos.

La enfermedad y la salud hacen parte del mismo espectro, no necesariamente son realidades opuestas y su resultado, por lo general, responde a hábitos de vida.

Consultamos expertos médicos, psicólogos y nutricionistas, que compartieran sus claves para mantenerse saludable en este nuevo año.