Échele sal al cuerpo ¡pero no tanta!

Rachel K. Johnson

Profesora de nutrición de la Universidad de Vermont

ANÁLISIS

Los efectos del potasio en relación con el sodio

El potasio es un mineral que el cuerpo necesita para mantenerse saludable. Comer alimentos que lo incluyan es importante para controlar la presión arterial porque atenúa los efectos del sodio. El aumento de la ingesta de potasio hace disminuir la tensión arterial en los adultos. Los alimentos con alto contenido de este elemento son: el aguacate, mango, kiwi, los plátanos, la papaya, las ciruelas pasa, especias como el ajo, tomillo, cúrcuma, entre ortos.

Cuanto más potasio se come, más sodio sale del cuerpo a través de la orina (esto porque el potasio no se acumula bajo la piel de la misma manera que el sodio). También ayuda a relajar las paredes de los vasos sanguíneos, lo que favorece la disminución de la presión arterial. Cada vez más nos estamos dando cuenta de la importancia del potasio para este motivo.

No tan rápido. A pesar de que este mineral puede mitigar los efectos del sodio en la elevación de la presión arterial, consumir más cantidad no es una excusa para abandonar los esfuerzos por romper ese exceso de sal. La ingesta recomendada de potasio para un adulto promedio es de 4.700 miligramos (mg) por día; el equivalente a consumir 10 bananos (cada uno aporta cerca de 420 mg de potasio). La mayoría de nosotros no estamos obteniendo tal cantidad. En promedio, los hombres adultos comen casi 3.200 mg por día, y las mujeres adultas alrededor de 2.400 mg por día. Sin embargo, el potasio es solo parte de un patrón general de alimentación saludable para el corazón.

Otros factores dietéticos que pueden afectar la presión arterial incluyen la cantidad y el tipo de grasa en la dieta; colesterol; proteína y fibra; calcio y magnesio, y por supuesto, sodio. No obstante, una alta ingesta de potasio también puede ser perjudicial en personas mayores y con trastornos renales. Afecta el equilibrio de fluidos en el cuerpo. A medida que se envejece, los riñones son menos capaces de eliminar el potasio de la sangre. Por lo tanto, antes de tomar cualquier suplemento de venta libre, hable con un especialista.